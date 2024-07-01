Репетиція великого ракетного удару по Києву: експерт назвав можливий сценарій найближчого часу

Аналітик не виключає, що атака на Київ та область була "розвідкою боєм".

Ракетна атака ввечері 30 червня по Києву може бути передвісником більш потужного удару по столиці або Київській області. Іншими словами, удар невеликою кількістю ракет був "розвідкою боєм".

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це була розвідка боєм. Вони її проводять, щоб виявити місця розміщення засобів ППО і скорегувати траєкторію польоту, маршрут для подальшого, більш потужного та масованого удару. Скорегувати для того, щоб ракети не потрапили в зону ураження засобів ППО, для підготовки наступного ракетного удару", - каже Коваленко.

За попередніми даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу ворог використав в напрямку Києва ракету "Іскандер-К".

"Але остаточний висновок щодо цього нададуть експерти", - повідомив в коментарі для ТСН.ua речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

На запитання про те, чи був цей удар розвідкою, Євлаш відповів, що путінська армія час від часу здійснює атаки невеликою кількістю ракет.

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Коваленко зазначає: "Такими ракетами окупанти гатили і раніше. Це не нова ракета, а та, яку ворог використовує давно. Вона була прийнята на озброєння Росією ще до початку повномасштабного вторгнення. Це фактично сухопутний "Калібр". Ця ракета – фактично адаптація "Калібра" не для морського носія, а сухопутного. Базою сухопутного носія став оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Чим відрізняється від інших

"Ракета "Іскандер-М" - це повноцінна балістична ракета, а 9М727 ("Іскандер-К" - Ред.) – це крилата ракета дозвукового типу, якій були придані характеристики майже балістичної. Тому вона і має назву аеробалістична. Вона, на відміну від "Іскандера-М", може збиватися майже всіма засобами ППО малого, середнього та великого радіусу дії, які у нас є в розпорядження. Своєю чергою, балістичні ракети можуть збиватися тільки за допомогою Patriot та SAMP/T", - уточнює Коваленко.

За словами експерта, ці ракети використовуються ворогом за принципом "використали – виробили".

"Те, що вони виробляють, те і використовують. Тобто ця категорія ракет ("Іскандер-К" та "Іскандер-М" – ред.) у них перебуває в такій стадії. Станом на зараз у ворога найбільша компонента ракет "Калібр". Їх накопичено найбільше. Всі інші – у них накопичувальний ефект невеликий. Переважно використовують те, що виробляють", - каже Коваленко.

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