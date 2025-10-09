Репетиція апокаліпсису: як вижити в Україні без газу, світла та води

Наслідки нещодавньої атаки та блекаута, які спричинила російська армія у Шостці Сумської області. / © ТСН

Реклама

Після останніх руйнівних обстрілів енергетичної інфраструктури, в Україні почали лунати апокаліптичні заяви про можливу відсутність газу у багатоквартирних будинках та цілих мікрорайонах взимку.

Таку заяву днями зробив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Зима буде важка. Я маю це сказати: найгірше, що може бути, — це відключення газу. Такий сценарій імовірний — можуть відключати газ цілим мікрорайонам. Тому ситуація буде складна», — заявив очільник міста в ефірі радіо «Західний полюс».

Реклама

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, в Шостці Сумської області вже декілька днів, після 3 та 4 жовтня, ліквідовують наслідки російської атаки, після якої у місті зникли вода, газ та світло.

«Вода подається за графіком, за допомогою генераторів. Лікарні, соціальні об’єкти, об’єкти підприємницької діяльності працюють на генераторах. Всього у місті зараз працює більше 500 таких апаратів», — розповів в коментарі для ТСН.ua міський голова Шостки Микола Нога.

За його словами, станом на сьогодні газопостачання у місті відновлене для більшості мешканців, але є ще окремі домівки, де проводяться роботи.

В той же час протягом декількох днів у соцмережах публікувались фото того, як Шотска виживає після атак окупантів. На світлинах було зображено, як люди варили каші в казанах та на мангалах.

Реклама

За словами міського голови, у нагоді став казан, в якому до повномасштабного вторгнення у Шостці варили їжу під час якихось святкувань.

Крім того, в соцмережах з’явились фото, як містяни кип’ятили чай за допомогою свічок.

Як підготуватись до блекаутів

Втім, якою б складною не була зима, експерт з виживання Ігор Молодан впевнений, що людина з будь-яким бюджетом може відносно комфортно пережити важкі часи, якщо хоча б трохи підготується до можливих проблем.

За його словами, тривала відсутність газу та електроенергії здатне негативно вплинути на постачання окремих товарів, продуктів.

Реклама

«Краще за все мати якийсь резерв круп на 2-3 місяці, запас води», — каже експерт.

На думку Молодана, на випадок відсутності централізованого теплопостачання можна розглядати варіант використання туристичного досвіду: «Наприклад, в наметі, розміщеному в квартирі, легше створювати комфортні умови, легше тримати та піднімати температуру. Крім того, є спальні мішки, спальні ковдри, які закриваються».

Крім того, експерт зауважує, що слід пам’ятати про наступне: «Зарядні станції здатні забезпечувати електроенергією приблизно добу. Максимум — три доби, в залежності від модифікації».

На його думку, непоганим рішенням під час блекаутів можуть бути ліхтарі з сонячними панельками для підзарядки.

Реклама

Раніше повідомлялось про те, скільки потрібно завдати ударів, щоб зробити блекаут у Москві.