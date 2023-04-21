Репутаційно для нас це дуже добре, але є один момент - Подоляк про злиті документи

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що витік секретних матеріалів Пентагону не впливає на сценарій контрнаступу ЗСУ чи оборонних дій України, але натомість - це добре для репутації країни.

Таку думку представник ОП висловив в ефірі національного телемарафону.

"Репутаційно це добре. Я вважаю, що цей злив репутаційно дуже круто підсвітив Україну, показав, що у нас є синергія з партнерами, інші союзники, які згадувались в цих документах, говорять, що у них немає претензій до США. Окрім того, що треба обережніше ставитися до кількості людей, які опікуються цими документами. Але ці документи показують, що світ розуміє і природу війни, і природу негативних відносин між Росією та іншими країнами, які опосередковано пробують все ж таки якось допомогти РФ обійти санкції", - наголосив Подоляк.

За його словами, позитивний момент ще й у тому, що "зливання" свідчить про те, що Україна може планувати певні операції - "значить, що Україна має довгі руки".

"Все це досить добре показує, що є певні проблеми з секретністю, але їх можна вирішити, що є абсолютно чітке розуміння, яка війна сьогодні є і чому Росія має програти. В цих документах це досить чітко видно. Так, є певні песимістичні сценарії розвитку війни, але сценарії можуть бути різні", - наголосив Михайло Подоляк.

Представник Офісу президента зауважує: все це ще й про те, що варто більш прискіпливо ставитись до санкцій. Як приклад, він повідомив про те, що "США почали обговорювати конкретне тотальне ембарго на все для Росії".

"Вони мають пройти через всі етапи розуміння, що у глобальному світі не можна поводитися як варвари. Росіяни мають стати хоч якось схожими на сучасні цивілізації", - додав Подоляк.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи про плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом опублікували в соціальних мережах. Так, до Мережі потрапили документи, а це фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Вже 13 квітня, ФБР арештувало підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону. Ним виявився військовослужбовець Джек Тейшейр

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