Республіканці рвуться до влади в США і обіцяють перекрити допомогу Україні: заключний день виборів до Конгресу

У Сполучених Штатах сьогодні, 8 листопада, заключний день виборів до Конгресу. Віддати голос можна було й достроково, це вже зробив президент Джо Байден, відвідавши дільницю разом з онукою, яка голосувала вперше, йдеться в ТСН.

Тема України та російської агресії в цій виборчій кампанії лунала активно: як символ боротьби за справедливий і безпечний світ - з одного боку. З іншого ж - частина республіканців з оточення попереднього президента Дональда Трампа обіцяли, що після їхньої перемоги Київ більше не буде отримувати від Сполучених Штатів допомоги.

Практично усе, за що платять американці, здорожчало, інфляція за вересень сягнула рекордного за останні 40 років рівня - 8%. Опоненти чинної влади - республіканці, що прагнуть взяти більшість у парламенті, очікувано відпрацювали цю тему, мовляв, демократи не можуть впоратися з економікою, з готовністю запропонували своїм виборцям просту відповідь, ви стали жити гірше, бо американський уряд допомагає українцям, а не вам.

Ідею відмовитися від допомоги Україні просувають кандидати, наближені до колишнього президента Дональда Трампа. Яскравою їх представницею є уродженка України Вікторія Спартц, яку завдяки її українському походженню запрошували до кабінету Байдена на підписання закону про лендліз, хоч ані його співавторкою, ані лобісткою вона не була. Ще улітку Спарц почала розхитувати тему неконтрольованості поставок зброї Україні. Попри запевнення Пентагону, що ознак розкрадання вони не знайшли, Спарц не голосувала за останнє виділення коштів Києву.

У разі перемоги республіканців Кевін МакКарті очолить палату представників. Він заявив, що після їхнього приходу до влади, Україні більше не виписуватимуть «порожні чеки». Щоправда після критики свою позицію дещо пом’якшив - додавши, що Україна таки дуже важлива, а “порожніх чеків” не повинно бути взагалі.

Ще одна зірка трампівського крила Марджорі Тейлор Грін - радикальна і непохитна. “За республіканців жоден пенні не піде Україні!Наша країна насамперед”, - заявляла вона виборцям.

Інші члени республіканської партії політику ізоляціонізму не сприймають настільки, що критикують однопартійців публічно. Чимало з них були у Києві під час війни і обіцяють продовжувати підтримку. “Зрозуміло, що республіканці зосереджені на тому, що відбувається в Україні. Це в інтересах нашої національної безпеки, щоб росія не досягла успіху. Інакше ми житимемо у більш небезпечному та жорстокому світі. Подумайте про Тайвань, Іран, Близький Схід. Подумайте про наслідки, якщо владіміру путіну дозволити досягти успіху”, - каже сенатор від республіканської партії Роб Портман.

Нині американці переобирають 35 зі 100 сенаторів і усю палату представників. Саме нижня палата Конгресу важлива, коли йдеться про виділення коштів, якщо більшість у ній утворять республіканці, проблема із фінансуванням України таки може постати.

Шанси зміни більшості в обох палатах Конгресу аналітики оцінюють як високі. “Після виборів — у Конгресі буде більше однодумців Трампа, як і загалом більше республіканців. Я переконаний, що республіканці візьмуть палату представників. І десь відсотків на 60, я переконаний, що вони візьмуть Сенат”, - припускає колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Він додає, двопартійна підтримка України в Конгресі збережеться. “На запитання, чи достатньо республіканців дотримуються такої точки зору, щоб змінити політику, відповідь - ні. Ми не можемо передбачити, що станеться за 3 роки, але упродовж наступного - ситуація не зміниться”, - переконаний колишній посол.

Поточний склад Конгресу продовжить працювати до січня наступного року. Коли ж виборчий шал спаде, вони ще можуть повернутися до голосування за новий транш фінансової допомоги Україні. Втім, навіть, якщо фінансування зменшиться, ситуація не безвихідна. Зрештою, залишається лендліз, закон про довгострокову оренду зброї, що набув чинності 1 жовтня. “Поки у нас є кошти, які виділяє Конгрес, і у нас допомога по всіх програмах фактично грантова, для чого ж нам брати в оренду чи лізинг, якщо ми зараз отримуємо безкоштовно. Лендліз не змінить, що ми отримуємо. Він просто, коли ми виберемо кошти Конгресові, надасть можливість Пентагону надавати нам зброю за іншим інструментом”, - зазначає пані посол України у США Оксана Маркарова.

Адміністрація Байдена підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, посадовці повторюють це буквально у кожному виступі. Тож до виборів 24-го року допомога вірогідно залишатиметься стабільною, але й тут замаячила тінь Трампа - колишній президент вже не раз заявляв по бажання поборотися за Білий дім на наступних виборах.

Читайте також:

На Південному фронту військові в проміжках між боями укріплюють і утеплюють бліндажі

На Київщині затримали фермера-колаборанта, який годував росіян під час окупації регіону

У Зеленського підтвердили його участь у саміті G20