Ресторан, сімейна сварка та раптова смерть: що трапилося з нардепом Поляковим та які версії розглядають слідчі

Ресторан, сімейна сварка та раптова смерть: що трапилося з нардепом Поляковим та які версії розглядають слідчі

Обставини раптової смерті 33-річного нардепа викликають багато питань.

У Києві на проспекті Соборності сьогодні вночі патрульні зупинили автівку таксі, що порушила правила дорожнього руху, на задньому сидінні копи побачили чоловіка без свідомості. Ні їм, ні медикам до тями його привести не вдалося. Згодом виявилось – цей чоловік народний депутат Антон Поляков. Реанімувати чоловіка не вдалося, його серце зупинилося.

Про те, що ж сталося цієї ночі і які версії розглядають слідчі - 8 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Цього вечора він відпочивав у ресторані разом з помічником депутатки, з якою жив, Анни Скороход – Русланом Джамбулатовим. У цьому закладі, каже його власник, він бував часто. Того вечора, запевняє, чоловік замовив їжу, а от чи був алкоголь, не може сказати. Нині тут вилучили відео з камер спостереження та опитали працівників. Після вечері, за інформацією поліції, Джамбулатов пропонував відвезти Полякова додому.

Однак у зв’язку з побутовими проблемами – сваркою зі своєю співмешканкою, він не захотів їхати. Знайомому набридло спілкування із загиблим і він запропонував йому на таксі дістатися додому.

Автівку нардеп зловив на вулиці, таксист мав відвезти його у ще один нічний заклад, але їх зупинила поліція за перетин подвійної суцільної. Вони й побачили непритомного нардепа.

"Таксист повідомив, що він у стані алкогольного сп’яніння і йому стало зле. Викликали карету швидкої медичної допомоги і самостійно намагалися надати цю допомогу", - розповіли правоохоронці.

Але врятувати його не вдалося, згодом у крові знайшли одну проміле алкоголю. А розтин показав причину смерті, яка настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, гострої коронарної недостатності.

Антону Полякову було 33, він родом з Чернігова, до депутатства був підприємцем. У парламент потрапив по мажоритарці від "Слуги народу". Але за три місяці після початку роботи парламенту його виключили з фракції, Відтак він став членом депутатської групи "За майбутнє". У нього залишилось дві доньки. Рік тому вночі його побили, але цей інцидент він не пов’язував з політикою:

Сьогодні після звістки про смерть Полякова, у лікарню потрапила його співмешканка, народна депутатка Анна Скороход. Інші колеги по мандату раптовою смертю були ошелешені, а засідання почали з хвилини мовчання.

"Антон у нас був правдолюб і людина, яка боролася за чистоту цієї політики. Він не жалівся ніколи на стан здоров’я. Він активний був парламентар", - згадував співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Я б хотіла закликати правоохоронні органи найчесніше розслідувати всі обставини. Оскільки наразі ми маємо все більше дивних обставин його смерті", - зазначила голова партії "Голос" Кіра Рудик .

Поліція поки що розглядає дві попередніх версії того, що спричинило смерть нардепа. Хронічне захворювання або отруєння.

"Наразі ми не можемо казати, що це була на 100% природна смерть або отруєння невідомою особою", - говорять правоохоронці.

Новини України: які версії смерті нардепа Полякова розглядають слідчі

Від місця, де таксист підібрав депутата, до місця, де автівку з непритомним Поляковим зупинила поліція, порожнім нічним містом їхати щонайбільше хвилину. Що саме за такий короткий час призвело до смерті - не відомо. На фото з місця Поляков у піджаку, а футболка на ньому розірвана, однак слідів насилля на тілі не знайшли. Поліція більше схиляється до версії природної смерті.

Однак ще чекають результатів судово-медичної та токсикологічної експертиз, які покажуть, чи були в організмі депутата, зокрема, отруйні речовини.

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