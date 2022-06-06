Ресурси зменшуються: Жданов розповів, чи вигідна Росії затяжна війна

Росія не розраховувала на затяжну війну проти України.

А тому вже зараз їм складніше стягувати нові ресурси задля проведення бойових дій.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військових експерт Олег Жданов.

"Те, що говорить Росія - це треба розуміти абсолютно протилежне. Справа у тому, що чим довше затягується ця війна, тим менше можливості у РФ стосовно її проведення. Вони не готувались до довготривалої війни. І той ресурс, який вони збирають, щодня стає меншим", - наголосив Жданов.

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Нагадаємо, росіяни обстріляли один із районів в Донецьку, намагаючись створити ілюзію, що це влаштували із підконтрольної території України, але соціальні мережі допомогли цю брехню викрити.

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