Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ресурси зменшуються: Жданов розповів, чи вигідна Росії затяжна війна

Дата публікації
Перегляди
1195
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ресурси зменшуються: Жданов розповів, чи вигідна Росії затяжна війна

Скриншот з відео

Росія не розраховувала на затяжну війну проти України.

А тому вже зараз їм складніше стягувати нові ресурси задля проведення бойових дій. 

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військових експерт Олег Жданов. 

"Те, що говорить Росія - це треба розуміти абсолютно протилежне. Справа у тому, що чим довше затягується ця війна, тим менше можливості у РФ стосовно її проведення. Вони не готувались до довготривалої війни. І той ресурс, який вони збирають, щодня стає меншим", - наголосив Жданов. 

Жданов: чи очолить Кадиров переворот проти смертельно хворого Путіна

Жданов: чи очолить Кадиров переворот проти смертельно хворого Путіна

Нагадаємо, росіяни обстріляли один із районів в Донецьку, намагаючись створити ілюзію, що це влаштували із підконтрольної території України, але соціальні мережі допомогли цю брехню викрити.

Читайте також:

Наступна публікація