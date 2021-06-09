Ретроградний Меркурій: зручне психологічне виправдання чи справжній астрологічний вплив 

Ретроградний Меркурій особливо впливатиме на Стрільців, Близнюків, Риб та Дів.

Ви посварились із подругою, на вас нагримав начальник, зірвався контракт чи вас покинула кохана людина - у всьому винен ретроградний Меркурій, кажуть астрологи. Тричі на рік він тримає у страху усю планету. І наразі знову його час. Чи дійсно він на нас так впливати і як себе захистити у період ретроградного Меркурія, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Приміром, чимало пригод лише за два дні сталося з 43-річною киянкою Ксенією Новак. Журналісти зустріли жінку по дорозі до стоматолога. Попри неприємності, у ретроградний Меркурій не вірить. Певна – людина сама відповідальна за те, що з нею стається. На темну смугу у власному житті дивиться філософськи.



Так званий ретроградний Меркурій - це явище, при якому найближча до Сонця планета Меркурій уповільнює рух і виникає оптична ілюзія, що планета йде назад. Протягом року це трапляється тричі й щоразу триває три тижні. Цей процес, вважають астрологи, впливає на людей. Вони стають більш дратівливими, трапляється багато конфліктів та різних непорозумінь. Цього разу варто бути уважними на дорозі та під час мандрівок.

Планета ніби підказує нам, що треба сповільнитись і замислитись над власним життям. Це час для очищення та трансформації. І краще його присвятити саморозвитку: читати, медитувати, займатися творчістю та більше бувати на природі.

"У всьому винен ретроградний Меркурій" – дуже зручне виправдання, щоб уникнути власної відповідальності – розповідає психологиня Оксана Глущенко. Але конфлікти трапляються щодня і без "Меркурія", а тому, треба вчитись із ними розбиратися. Для цього є кілька способів: проговорити конфлікт, написати його на аркуші паперу або ж позбутися фізично.

Ретроградний Меркурій особливо впливатиме на Стрільців, Близнюків, Риб та Дів. У зворотному русі він перебуватиме до 23 червня, але ефект від цього відчуватиметься ще майже до кінця місяця.

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