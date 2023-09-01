Реваншизм буде: Буданов припустив, через скільки РФ захоче знову напасти на Україну

Керівник ГУР назвав, скільки часу потрібно росіянам, щоб підготуватися до реваншу.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що навіть після перемоги України через певний час у Росії захочуть взяти реванш.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За прогнозами Буданова, для відновлення у військовому аспекті Росії потрібно близько 10 років.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", – каже керівник ГУР.

Раніше Кирило Буданов попередив, що навіть у разі розпаду, в якомусь видозміненому вигляді частинка від Російської Федерації залишиться поряд з Україною і може бути небезпечною.

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