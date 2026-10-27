Революційні вибори: поразка партії Вучича у Сербії та інтрига другого туру в Болгарії

Партія Вучича програла вибори в Сербії / © Associated Press

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Новий парламент у Сербії, а у Болгарії — обирають нового президента. Вибори відбулися одразу в кількох балканських країнах. У Сербії одіозний Александар Вучич, колишній багаторічний президент країни, уже визнав поразку своєї партії, яка поступилася студентському рухові. Сербія святкує це масовими гуляннями. Тим часом у Болгарії вже очікують на другий тур президентських виборів. Там зустрінуться кандидатка від чинної влади і колишній прем’єр, який має проукраїнські погляди.

Детальніше про ці процеси та як вони позначаться на Україні — у матеріалі Анни Брикової.

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Сербія: фіаско Александара Вучича

Гучні гуляння по всій Сербії — від неділі країна святкує результати дострокових парламентських виборів.

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Ледь не одразу після завершення голосування із заявою виступив колишній президент.

Александар Вучич, лідер Сербської прогресивної партії: «У нас досі немає остаточних результатів, на основі вибірки… Очевидно, що ми програли ці вибори».

Сам Вучич оголосив про дострокові перегони наприкінці вересня. Тоді він подав у відставку з посади президента, аби ще раз позмагатися за прем’єрське крісло. Утім, за попередніми прогнозами, його список «Александар Вучич — Об’єднана Сербія» здобув трохи менше 39% голосів виборців, тоді як опозиційний «Студентський список» — отримав майже 53%. Соціологічні організації та моніторингові компанії оцінюють явку виборців у 67,5% — а це найвищий показник з часів розпаду Югославії у 1992 році.

Радомир Саїчич, кандидат на виборах у Сербії («Студентський список»): «Сьогодні ввечері голос народу чути по всій Сербії. Сьогодні ввечері цей голос лунає вільно. Сьогодні ввечері громадяни Сербії показали, що немає перешкоди більшої за їхню волю, і що жодна сила не може вічно перемагати народ, який вирішив взяти свою долю у власні руки».

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Цим виборам передували майже два роки студентських протестів проти корупції. Поштовхом до них стала трагедія 2024 року в місті Новий Сад. Тоді внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинули 16 людей. Саме з цього руху і народився «Студентський список», який нині здобув перемогу на виборах.

Тепер представники цієї політсили займуть у сербському парламенті 140 місць із 250. Це студенти, професори, лікарі, підприємці, діячі культури та активісти. Водночас сила Вучича у Народній скупщині візьме близько 105 місць. «Студентський список» уже привітали у ЄС, висловлюючи готовність до співпраці.

Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення: «Вітаємо „Студентський список“ з перемогою! Це ті самі цінності, які лежать в основі нашого Європейського Союзу. Для Сербії може розпочатися новий розділ. Двері до ЄС відчинені, і ми готові рухатися вперед разом».

Щодо українського питання: студентський рух виступає за територіальну цілісність України, але водночас заявив про намір зберегти відмову Сербії від санкцій проти Росії. Утім варто дочекатися формування уряду — наголошують експерти у ЗМІ.

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Болгарія: другий тур між проросійським курсом та проукраїнським експрем’єром

Перший тур президентських виборів минув і у Болгарії — на країну чекає другий. Явка була низькою — лише трохи більше 22%. З невеликим розривом далі пройшли два кандидати — Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, і проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Йотова має трохи більше 34,5% голосів, а Гюров — більше 32,5%. Вона є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева.

Іліяна Йотова, кандидатка на президентських виборах у Болгарії: «Нам, болгарам, як ніколи потрібні консенсус, розмова, діалог та єдність. І я проголосувала за Болгарію».

Ба більше, обидва — і Радев, і Йотова — закликають до дипломатичного припинення війни Росії проти України. Натомість другий кандидат Андрей Гюров за часів своєї короткої прем’єрської каденції підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною. Він також активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС та підтримує Росію.

Андрей Гюров, кандидат на президентських виборах у Болгарії: «Ми хочемо Болгарію, яка дивиться в майбутнє — європейську, вільну та горду Болгарію, де достатні доходи, де ми можемо почуватися впевнено щодо завтрашнього дня, і де держава функціонує так, як має».

Другий тур голосування відбудеться вже 1 листопада. Попри церемоніальність посади, міжнародний аспект, яким опікується саме президент, для болгарів стає дедалі критичнішим — зважаючи на ті ж атаки дронів у Чорному морі поблизу їхнього узбережжя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Деталі дзвінка Путіну! Режим тиші в Олешках | ТСН 16:00 27 жовтня

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