Революція Гідності: 8 років тому на Майдані з`явилися перші жертви "Небесної сотні"

22 січня - сумна дата в новітній українській історії.

Вісім років тому в Революції Гідності з'явилися перші жертви. Терміна "Небесна сотня" ще не було - але Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Юрій Вербицький стали в ній першими. Убитих майданівців ушановували сьогодні на місці їхньої загибелі, а про покарання вбивцям говорили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, вісім років тому після ухвалення Верховною Радою законів 16-го січня протест уже не був мирним. Але пострілів на ураження від силовиків мітингарі ще не чекали. Колону активістів силовики спинили на вулиці Грушевського, перекривши вулицю автобусами.

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Але 22 січня міліція вже відкрила вогонь по беззбройних людях, і відкрила лік першим убитим. Їхню пам'ять сьогодні вшановують квітами, молебнем.

Викраденого раніше, майданівця Юрія Вербицького, знаходять за містом, мертвого і з ознаками тортур. А на барикадах від трьох вогнестрільних поранень, дрібною картеччю, помирає Сергій Нігоян. Цього ж дня кулею в груди вбивають Михайла Жизневського. Іще за кілька днів, від утрати крові й поранень у плече та легені не стає Романа Сеника. Після нього, й Олександра Бадери, сильно побитого "Беркутом".

Революція гідності: 8 років тому з`явилися перші жертви "Небесної сотні" | Новини України

Розслідування за фактом умисних убивств під час Революції Гідності розпочалися вже після втечі Януковича - наприкінці лютого 2014-го. Більшість підозрюваних беркутівців та тих, хто віддавав їм злочинні накази - втекли до Росії. Нині в Офісі генпрокурора констатують - за злочини на Майдані оголошено вісім судових вироків. Зокрема - покараний один із викрадачів Юрія Вербицького, якого засуджено до 9 років ув'язнення за викрадення, катування, заподіяння тілесних ушкоджень, і залишення без допомоги особи у небезпечному стані.

Та це лиш один тюремний вирок у справі Вербицького, в якій 19 підозрюваних. Родичі загиблих кажуть - утомилися свідчити, але досі не втрачають надії, що вбивці будуть покарані.

Нагадаємо, 21 листопада минуло вісім років від початку Євромайдану – Революції Гідності. Цього дня 2013-го Україна дізналася про несподіваний розворот уряду Азарова із Заходу на Схід. Він раптово заявив, що підготовку до Угоди про асоціацію з ЄС припиняє. Увечері українці вийшли на мирний протест на Майдан Незалежності в Києві.

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