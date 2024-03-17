Рейд російських добровольців на території РФ: захоплено ще одне село – все, що відомо станом на зараз

Підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про рейд добровольців на території Росії.

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" просуваються та звільняють територію прикордонних з Україною Курської та Бєлгородської областей, однак путінська армія нещадно гатить по своїх населених пунктах, застосовуючи авіацію та артилерію.

В Росії відбуваються активні бойові зіткнення, а добровольці повідомляли про контроль над певними населеними пунктами. Так, вранці 17 березня у "Сибірському батальйоні" заявили про звільнення адміністрації Горьковського Бєлгородської області.

На думку колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, російські добровольці, які повернулися на територію РФ, щоб боротися із путінським режимом, мають намір оголосити альтернативний уряд у звільнених областях.

"Твої вибори – фарс"

Добровольці, які воюють проти кремлівського режиму на території РФ, звернулися безпосередньо до Володимира Путіна.

"Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі в твоєму спектаклі на виборчі дільниці під бомби й артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення не можливе, коли лунають сигнали повітряної тривоги", - заявили добровольці.

Легіонери наголосили, що диктатор давно втратив свою легітимність, а "за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу".

Російські добровольці зухвало звернулися до Путіна : відео

Армія РФ бомбить свої села

Війська армії РФ з авіації бомблять села, до яких зайшли добровольці ЛСР, РДК та батальйону "Сибір". В Міноборони РФ стверджують, що українська "ДРГ" зайшла до села Козинка. Губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков заявив, що Козинці "сильно дісталося".

Російські добровольці закликали жителів Бєлгородської та Курської областей залишити цю територію до завершення активної фази обмеженої військової операції, оскільки бійці відкрили вогонь по військових об'єктах РФ.

Армія РФ бомбить села, в які зайшли добровольці

Від моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Бєлгородської та Курської областей Росії, ним скористалося понад 7000 цивільних автомобілів. Також із міста Курськ евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких жителі залишали свої будинки.

Водночас російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців.

За даними ЗМІ, у Бєлгородській області російські силовики оточили залізничний вокзал. Там зростає паніка серед місцевих жителів.

Місцеві у Гайвороні Бєлгородської області масово втікають. У Мережі з'явилося відео, як цивільні росіяни з речама пішки біжать з міста.

Росіяни масово тікають з Бєлгородщини: відео

"Трофеї" РДК на території РФ

Обмежена військова операція "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській та Курській областях триває. Як підтвердження, добровольці показали нову партію полонених із числа Збройних сил РФ.

Очільник РДК Денис Нікітін також звернувся до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова і запропонував йому зустріч, щоб передати полонених російських солдат.

В РДК розповіли про бойові дії на території РФ і показали полонених

Буданов оцінив рейд добровольців

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону", які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом, не збираються зупинятися найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил.

Чи дійдуть російські добровольці до Москви

Військовий експерт Сергій Кузан вважає, що рейд російських добровольців наразі може не перерости у похід на Москву. Але дії борців з путінським режимом можуть стати поштовхом для поширення партизанського руху та створити плацдарм для пізнішого наступу на Москву.

Експерт вважає, що такі акції розхитують владу Путіна в Росії, російські добровольці руйнують авторитет господаря Кремля насамперед в очах китайського лідера Сі Цзіньпіна, демонструючи, що російський диктатор не може забезпечити безпеку під час проведення виборів. Він також прогнозує, що війна пошириться вглиб території Росії завдяки розростанню партизанського руху.

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