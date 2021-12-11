Рейди по самотніх літніх людях: у Миколаєві перевіряють газове обладнання у пенсіонерів

Рейди по самотніх літніх людях: у Миколаєві перевіряють газове обладнання у пенсіонерів

Безкоштовних профілактичний рейдів немає - за них треба платити.

Після вибуху в Новій Одесі миколаївські рятувальники розпочали профілактичні рейди по самотніх літніх людях. Разом із газовиками та соцпрацівниками перевіряють газове обладнання пенсіонерів. Саме його несправність могла стати причиною вибуху, внаслідок якого загинули три людини, а два поверхи під'їзду геть знищені.

Як відбувався рейд і які порушення виявили фахівці, розповіли 11 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Рятувальники, газовики, соцпрацівники та журналісти: за першою ж адресою, яку перевіряє профілактичний рейд, слюсар знаходить сильний витік газу. Пощастило, що коли заходили, одразу не ввімкнули світло. Адже, в цій малій прибудові вже накопчився газ. "Це вибухова суміш. Іскорка маленька і все - злетіли", - каже слюсар "Миколаївгазу" Олег Ковтун. Він радить 84-річній пані Наталі відрізати газ. Утім, з'ясовує: витікає через старі прокладки, які просто пересохли.

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Саме це могло бути причиною вибуху в Новій Одесі: там троє людей загинули, троє постраждали.

В іншому дворі газовик знаходить самовільно під''єднану плиту з деформованим шлангом, але все герметично. Ггосподарям лише одне попередження: замінити. Утім, з електрикою у будинку жах, а будь-яка іскра в приміщенні, де накопичився газ смертельно небезпечна.

Найбільш розповсюджена причина витоку газу - це неправильно встановлені прилади та старі прокладки. Статистика така: протягом року 6,5 тисяч викликів.

У Новій Одесі перевіряють газове обладнання пенсіонерів | Новини України

Планових, тобто безкоштовних, профілактик немає, каже Олег Ковтун. Кожен власник газового обладнання має укласти угоду з будь-якою ліцензованою газовою службою. "Вартість договору може складати від 500, 700, 1000 гривень і дільше", - розповідає речниця "Миколаївгазу" Еліна Луцкевич.

Самотніх пенсионерів кілька тисяч лише у Миколаєві. Де їм брати гроші на профілактику газового обладнання, відповіді немає. Обіцяє допомогти учасниця рейду соцпрацівниця Олена Лавріненко. Мовляв, буде спілкуватися з представниками облгазу і вирішувати проблему.

Все, що можуть соцпрацівники, - це лише просити у служб допомоги. Зокрема, цей рейд за участі газовиків був єдиним соціальним.