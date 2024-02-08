Рейди тривають: що відомо про новий скандал із ТЦК в Одесі

Телеграм-канали переповнені відео того, як і де представники терцентрів спиняють маршрутки і починають перевірку даних присутніх чоловіків.

В Одесі все стабільно: ТЦК і люди продовжують сваритися вже у звичному місці — міському транспорті.

Що трапилося цього разу і чим закінчилося, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Новий скандал з ТЦК

Відео чергового скандалу між представниками ТЦК та місцевими зʼявилося в Мережі. Телеграм-канали, що поширили відео, стверджують, що баталії знову розгоралися в Одесі.

Одеса, ранок, ТЦК, все як завжди



А в інших містах теж такі ранки в маршрутках ? pic.twitter.com/Tt8rm22ck9 — qwest (@qwest__) February 6, 2024

Жінки проти ТЦК

Суперечка зчиняється як вже книжка пише — між жінками та представниками терцентру, перші нарікають, що спізнюються на роботу. На іншому відео вже у іншій маршрутці жінка називається дівчиною хлопця, якого хочуть перевірити і теж розгорається скандал.

Що кажуть в оборонному комітеті?

Такі рейди ТЦК для Одеси — вже не новинка. Телеграм-канали переповнені відео того, як і де представники терцентрів спиняють маршрутки і починають перевірку даних присутніх чоловіків. Хоча ще напередодні у Раді вже говорилося про те, що час припиняти “полювання” просто на вулиці. Про те, що часто представники ТЦК дискредитують ідею мобілізації заявляв заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв.

“Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. Над цим питанням, зокрема, ми зараз і працюємо”, — казав він.

Альтернатива є?

Він нагадав, що навіть Зеленський казав, що військовозобов'язаних не можна “відловлювати” на вулиці. Нині альтернативою вуличної мобілізації хочуть зробити повістки в електронній формі, хоча і до такої ідеї є багато питань. Але Рада може запропонувати й інші варіанти, зазначив голова оборонного комітету Олександр Завітневич.

“Розрахунки показують, що інші варіанти вручення повісток не дозволяють випереджати ворога в часі реагування, а отже, створюють передумови того, щоб ворог отримував контроль над ситуацією з відповідними наслідками. Але я не виключаю, що при обговоренні цього питання на Комітеті або у Верховній Раді можуть бути представлені інші ефективні варіанти вручення повісток”, — зауважив він.

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В кожній історії два боки монети

Але насправді в таких історіях два боки монети. Зневажливе ставлення жінок до представників терцентрів іноді не має меж. Хоча раніше військові наголошували на тому, що серед цих чоловіків є ті, хто отримали тяжкі поранення на передовій і саме тому були переведені на роботу до ТЦК. От, наприклад, на скандали, які були кількома тижнями раніше, реагував і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Але водночас він теж визнає, що є представники ТЦК, які відверто нахабніють, а отже мають нести відповідальність за скоєні порушення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Оставьте парня в покое!” Новий скандал із ТЦК в Одесі! Люди розлючені!

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