Реєстр педофілів: в яких країнах функціонує та кому варто до нього заглядати

Інформація про злочинців буде зберігатися навіть після того, як вони відбули покарання.
Міністерство Юстиції рахує вітчизняних педофілів і запускає єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.
Поки що - у тестовому режимі. На сьогодні у ньому в 171 особа, але наповнення триває. Вносити нових педофілів до реєстру будуть винятково за ухвалою суду. А от доступ до цього списку матимуть усі правоохоронні органи. У Мінюсті радять заглядати до нього і працівникам освіти, щоб ті не взяли педофіла на роботу.
Такі реєстри - звична практика для Норвегії, Канади та США, зазначають у міністерстві юстиції і наголошують, інформація про злочинців буде зберігатися навіть після того, як вони відбули покарання.
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