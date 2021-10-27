Реєстр педофілів: в яких країнах функціонує та кому варто до нього заглядати

Реєстр педофілів: в яких країнах функціонує та кому варто до нього заглядати

Інформація про злочинців буде зберігатися навіть після того, як вони відбули покарання.

Міністерство Юстиції рахує вітчизняних педофілів і запускає єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.

Поки що - у тестовому режимі. На сьогодні у ньому в 171 особа, але наповнення триває. Вносити нових педофілів до реєстру будуть винятково за ухвалою суду. А от доступ до цього списку матимуть усі правоохоронні органи. У Мінюсті радять заглядати до нього і працівникам освіти, щоб ті не взяли педофіла на роботу.

Такі реєстри - звична практика для Норвегії, Канади та США, зазначають у міністерстві юстиції і наголошують, інформація про злочинців буде зберігатися навіть після того, як вони відбули покарання.

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