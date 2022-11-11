Рейковий фронт: ремонтники лише на Придніпровській залізниці ліквідовували наслідки 300 атак

Залізничники, які ремонтують колії та електромережі після ракетних ударів і обстрілів, йдуть слідом за саперами. На відновлювальні роботи мають ліченні години, особливо під час війни - потяги ж довго очікувати не можуть. Від 24 лютого тільки Придніпровська залізниця понад 300 разів зазнала атак російських терористів. Однак жодного разу не припиняла перевезень.

Від початку повномасштабного вторгнення роботи додалось в рази, кажуть ремонтники. Після кожного прильоту по залізниці, вони їдуть на місце разом з рятувальниками. Здебільшого, доводиться повністю міняти рейки. “Вони вже не придатні, бо їх буває пробиває наскрізь, підбиває, доводиться міняти повністю, можуть і всередині бути мікротріщини”, - каже монтер колії Максим Коробченко.

Якими б серйозними не були пошкодження, на те, аби відновити рух потягів монтери колій мають лічені години. За ремонтниками за роботу беруться електромеханіки, які лагодять дроти і мережу.

Контактна мережа - перше, що руйнують ракетні удари та обстріли, без неї робота залізниці повністю зупиняється. За останні 8 місяців монтери відновили кілометри дротів. “Міняємо дроти, міняємо опори, металеві конструкції, які необхідно, щоб відновити рух поїздів. У нас може бути тимчасове відновлення для пропуску поїздів, а потім відновлюємо, коли дадуть час”, - пояснюють електромеханіки.

Наймоторошніша аварія, яку довелось ліквідовувати, - це серія ракетних ударів по станції Чаплине у Синельниківському районі Дніпропетровщини. 24 серпня, у День Незалежності, росіяни випустили по ній 8 ракет. Тоді загинуло 25 мирних мешканців, серед них було і троє залізничників. Та попри емоції ремонтники змогли опанувати себе і взялись за роботу. “Коли приїжджають аварійно-відновлювальні бригади на місця цих прильотів, моторошно. Говорили з нашими людьми, всім страшно, всі живі люди. Але за 10-15 хвилин проходить адаптація робітників і вони починають виконувати свою роботу, так як до війни”, - переконує заступник керівника дистанції з контактної мережі Андрій Плотников.

Десятки вагонів, які перетворились на брухт, понівечені колії і уламки ракет навколо - у таких умовах довелось працювати тоді залізничникам.

Повністю ліквідувати наслідки удару восьми ракет залізничники змогли всього за сім годин. Від початку повномасштабного вторгнення лише Придніпровська залізниця понад 300 разів зазнавала різних пошкоджень, усі вони були максимально швидко усунені, аби не затримувати рух до перемоги.

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