Рейс Афіни-КДБ: у чому "зізнався" Протасевич та що може зробити світ, щоб його витягти

Режим Лукашенка треба санкціонувати разом з його російськими "гаманцями", інакше світ лише прискорить поглинання Білорусі Росією.

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує зневажати правами людини та принципами міжнародного права. Після вчинення акту повітряного піратства із захопленням пасажирського літака Ryanair, щоб затримати колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, режим пішов ще далі.

Кімнату допиту СІЗО КДБ змінили на ефірну студію, де під тортурами і шаленим психологічним тиском записали "зізнання" Романа Протасевича у всіх смертних гріхах. Це "інтерв’ю" показали на державному білоруському каналу "ОНТ". На Романові було максимум одягу. Проте ймовірні катування та побиття приховати не вдалося. На моменті, де Роман закриває обличчя руками, дуже добре видно рани, ймовірно від наручників. І це тільки те, що потрапило в кадр.

ТСН.ua розбирався, що може зробити міжнародна спільнота, щоб змусити режим Лукашенка відпустити Протасевича.

"Північна Корея" в центрі Європи

Важко повірити, що у XXI сторіччі на очах у цілого світу неугодну режиму людину можуть викрасти, захопивши для цього цілий пасажирський літак, а потім вибивати з неї покази. Саме так діяла репресивна радянська машина, катуючи та знищуючи людей. Дуже символічно, що білоруська репресивна машина не змінила своєї назви, залишившись КДБ - Комітетом державної безпеки РБ – навіть після розпаду "совка". Саме у СІЗО КДБ утримують Романа Протасевича.

До початку війни з Росією про тортури у тюремних катівнях українці дізнавалися хіба що з підручників історії. А от від 2014 року зіткнулися з цим особисто. Після перегляду "інтерв’ю" Протасевича український журналіст Володимир Фомічов, звільнений 2017 року від незаконного утримування в колонії "ДНР", написав у своєму Facebook, що "коли сидів і після дивився десятки таких записів від донецької "МГБ", знає прекрасно, як вони створюються".

Українці, які пройшли через полон бойовиків "ДНР"/"ЛНР", розповідали страшні речі про побиття, застосування струму, ґвалтування і шалений психологічний тиск. Народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, яка за президентства Петра Порошенка займалася звільненням заручників, каже, що "бачила сотні відео на каналах бойовиків чи російських телепомийках, де замучені, з потухшими очима, затравлені та побиті люди "зізнавалися".

Що сказав Роман Протасевич у "зізнавальному інтерв’ю" – головні тези:

"Не буду приховувати: я багато критикував Олександра Григоровича ... Багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді це просто спроба тиску. І що в багатьох моментах він вчиняв, перепрошую за вираз, як людина зі сталевими яйцями".

"Я був одним із тих, хто закликав людей виходити на вулицю 9 серпня минулого року. Коли мені пред'явили всі звинувачення, я одразу визнав свою провину по 342 ст. КК РБ. Я усвідомив, що заклики, які я публікував, стали причиною того, що почалися, по суті, неконтрольовані заворушення. І три дні Мінськ жив в хаосі".

"Литовські платники податків, по суті, утримують закордонного політика (Світлану Тихановську – Авт.) зі своєї кишені. Почасти це приватні спонсори, представники бізнес-еліти".

"Вся моя поїздка на Донбас … я вважаю, це була головна помилка в моєму житті. Я сподіваюся, що у Олександра Григоровича знайдеться достатньо політичної волі, рішучості, щоб не видати мене в ЛНР".

"Я переосмислив для себе багато речей, я не хочу більше лізти ні в політику, ні в розбірки. Просто хочу сподіватися, що зможу все виправити і жити звичайним спокійним життям, завести сім'ю, дітей, перестати бігти від чогось. Вибачте".

Падіння режиму

Остання фраза прозвучала під кінець "інтерв’ю", де він заплакав, закривши обличчя руками. Саме на цьому моменті дуже добре видно, що на його руках, ймовірно, сліди від наручників. Будь-хто під тортурами та безпрецедентним психологічним тиском зізнається у всіх смертних гріхах.

Напевно вже всім зрозуміло, що операцію із захоплення пасажирського літака Ryanair режим Лукашенка здійснював у тісній координації з російськими спецслужбами. "Інтерв’ю" Романа Протасевича – це не тільки наочна демонстрація Лукашенка, що буде з людьми, які пішли проти його режиму. Це ще й демонстрація режиму Путіна на прикладі Білорусі, що може бути з росіянами, які підуть проти Кремля.

Батько Романа Протасевича Дмитро впевнений, те, що каже його син, - наслідки більш ніж тижневих знущань у катівнях СІЗО КДБ. За його словами, всі, хто там перебувають, дуже швидко дають зізнавальні свідчення. Так само вважають опозиціонерка Світлана Тихановська, засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Путило та члени Координаційної ради. Радник Світлани Тихановської Франак Вечерко сказав, що білоруська опозиція буде домагатися допуску міжнародних експертів до Романа Протасевича та інших політичних в’язнів. У п’ятницю, 4 червня, ввечері Вечерко і Тихановська зустрілися з батьками Романа Протасевича, які живуть у польському Вроцлаві.

Коментуючи побачене "інтерв’ю" юристи кажуть, що Роман перебуває в умовах примусу і несвободи, тому аналізувати сказане ним немає жодного сенсу. До того ж, під час таких нібито "зізнань" не було адвоката, якого не пускають до політв’язня вже тиждень.

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Що може зробити Захід, щоб звільнити Романа Протасевича, інших політв’язнів, та врешті решт припинити тортури режиму Лукашенка над власним народом? Від 5 червня ЄС закриває небо для літаків білоруських авіакомпаній. Від суботи вони не зможуть літати у повітряному просторі ЄС та сідати у європейських аеропортах. Крім того, офіційний Брюссель може запровадити персональні санкції проти високопосадовців міністерств оборони та транспорту Білорусі, мінського аеропорту, цивільної авіації та військових з ВПС.

У Литві кажуть: те, що робить Лукашенко, - це державний тероризм. Європейці вже фактично знищили "Белавіа". Тільки на лізингу літаків Білорусь втрачатиме сотні мільйонів доларів, не кажучи вже про втрати тієї частини "Белавіа", що займається вантажними перевезеннями, та від транзиту літаків інших авіакомпаній, які літали повітряним простором Білорусі. Але раніше в ЄС і США не виключали, що можуть також санкціонувати білоруську калійну та нафтопереробну промисловість, що є бюджетоутворювальними. Рішення швидше за все ухвалять до кінця червня.

Проте, чи змусить це режим Лукашенка відступити? Франак Вечерко каже, що санкціонування Олександра Лукашенка саме собою не стане "срібною кулею" і вирішенням всіх білоруських проблем. До того ж ТСН.ua вже писав, що режим Лукашенка треба санкціонувати разом з його російськими "гаманцями". Інакше світ лише прискорить поглинання Білорусі Росією, що цілком вписується в плани Володимира Путіна.

Деталі інтерв'ю колишнього головного редактора НЕХТА Романа Протасевича — "Секретні матеріали"

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