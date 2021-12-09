Рейс Мілан-Київ затримали на 17 годин: пілот повідомив причину

Після посадки на борт з'явилася нова проблема.

Рейс авіакомпанії Wizz Air Мілан-Київ, який затримали на 17 годин, вилетів до України. Командир судна оголосив пасажирам на борту, що виліт перенесли з трьох причин.

Про це з місця події повідомляє редакторка сайту ТСН.ua Аліна Онопа.

За словами пілота, літак не міг учора вилетіти з Мілана через погодні умови. Крім того, через тривале очікування закінчився робочий час екіпажу.

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"У зв'язку з погодними умовами вчора в аеропорту Мілану та закінченням нашого робочого часу ми вже не могли виконати рейс до Києва. У Мілані почався сніг і була дуже велика черга на облив літака. Ми навіть не пробували це робити, тому що потрібно було більше години, в нас не було цього часу", - пояснив командир.

Він додав, що вже після посадки на борт з'явилася проблема з отриманням дозволу на виліт до Києва з української сторони.

"Зараз у нас також є проблеми з отриманням дозволу на виліт до Києва, наш польотний план не проходить чогось. Українська сторона не дає дозволу на приліт. Ми стараємося зараз вирішити це питання", - розповів пілот.

Станом на 14:30 літаку дозволили вилетіти з Мілана. Зазначимо, що рейс мав відправитися до Києва вчора о 21:30. Його затримали на 17 годин.

Нагадаємо, що понад сто українців, які застрягли в аеропорту Мілана через перенесення рейсу авіакомпанії Wizz Air до Києва на 17 годин, поселили в готель, щоб переночувати. Під час сніданку їм пообіцяли розповісти про літак.

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