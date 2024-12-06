"Режим Асада мертвий": головний військовий опозиції в Сирії про Росію, долю християн і майбутнє країни

Лідер найбільшого угруповання серед військової опозиції в Сирії Гаят Тахрір аш-Шам, що веде наступ на столицю Дамаск, Абу Мохаммад аль-Джолані дав інтервʼю американському виданню CNN. Це перша його розмова після багаторічного мовчання.

ТСН.ua послухав розмову і зібрав основне, що характеризує можливого майбутнього представника влади у Сирії у разі падіння режиму Башара аль-Асада, який очолює республіку з 2000 року після смерті його батька.

Хто такий Абу Мохаммад аль-Джолані і його Гаят Тахрір аш-Шам

Зазначимо, що опозиційні сили Сирії децентралізовані та складаються з різних ідеологій. Значна їхня частина — це радикальні екстремісті угруповання, що виступають за встановлення ісламських традицій. Одна з таких груп — це Гаят Тахрір аш-Шам.

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Вона раніше була частиною сирійського відділення "Аль-Каїди" у Сирії. Саме тому США, Туреччина та ООН вважають її бійців терористам, а за арешт самого Джолані оголошено винагороду.

Як пише CNN, Джолані здобув бойовий досвід, будучи молодим бійцем "Аль-Каїди" проти США в Іраку. На батьківщині він очолив сирійський осередок терористичної групи під назвою "Джабхат ан-Нусра", але згодом розірвав зв’язки з "Аль-Каїдою", і його організація трансформувалася в "Хайят Тахрір аш-Шам" (Організація звільнення Леванту) на початку 2017 року.

Саме такий бекграунд кидає тінь на його амбіції. Раніше його риторика була радикальною, але зараз він заявляє про суттєву зміну поглядів. "Особистість людини в її двадцять відрізняється від тієї, яку вона має у тридцять чи сорок років, і, безумовно, у п’ятдесят. Це людська природа", — переконує він.

Як знак його спроби ребрендингу, він також уперше публічно використав своє справжнє ім’я — Ахмед аль-Шараа — замість псевдоніма, яким він широко відомий.

Чого прагне Гаят Тахрір аш-Шам

За словами Абу Мохаммад аль-Джолані, головна мета — падіння режиму в Сирії.

"Мета революції залишається незмінною — повалення цього режиму. Ми маємо право використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї мети", — сказав Джолані.

"Зерна поразки цього режиму завжди були всередині нього… Іранці намагалися реанімувати режим, купуючи йому час, а пізніше росіяни також намагалися підтримати його. Але правда залишається: цей режим мертвий", - додав сирійський боєць з політичними амбіціями.

"Сирія заслуговує на систему управління, засновану на інституціях, а не на одному правителі, який приймає довільні рішення", — заявив він.

Доля християн у Сирії

"Люди, які бояться ісламського правління, або бачили його неправильні реалізації, або не розуміють його належним чином", — заявив він.

Група публічно звернулася до християн та інших релігійних і етнічних меншин, запевнивши їх у безпеці під своїм управлінням.

Зазначимо, що сюжети з Алеппо свідчать про те, що християнський квартал Алеппо у повній безпеці. Люди відвідували храм, а різдвяну символіку ніхто не знищував і не забирав.

Джолані відкинув звинувачення у зловживаннях, заявивши, що інциденти "не здійснювалися за нашими наказами" і відповідальні вже притягнуті до відповідальності.

Доля російських військових у Сирії

Всі іноземні військові мають залишити територію Сирії. Це стосується росіян, турків, американців, іранців тощо. "Я вважаю, що після падіння цього режиму питання буде вирішено, і більше не буде необхідності у присутності будь-яких іноземних сил у Сирії", — заявив Джолані.

Зазначимо, що сьогодні російське посольство випустило звернення до своїх громадян у Сирії з закликом залишити країну.

Нагадаємо, що наступ повстанців на позиції сирійської армії, яку підтримують російська авіація, іранські військові та бійці ліванської "Хезболли", розпочався 27 листопада цього року. За цей короткий час вони встановили контроль над всією провінцією Ідліб, захопили Алеппо і Хаму. Зараз угруповання повстанців просувається в напрямку Хомса, розташованого вже зовсім близько від столиці республіки Дамаска.

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