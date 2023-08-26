Режим Путіна впаде раніше, ніж буде звільнена вся територія України - опозиціонер Пономарьов

Режим кремлівського диктатора Володимира Путіна впаде раніше, ніж буде звільнена вся українська територія, оскільки перебуває в дуже нестабільному стані.

Таку думку висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ та засновник “Утро февраля” Ілля Пономарьов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"З військової точки зору, я вважаю, що звільнити Крим зараз простіше, ніж звільнити Донбас. Але я не військовий і тут, мабуть, у пана Залужного є інша думка про це... Все одно, я вважаю, що режим впаде раніше, ніж буде звільнена вся українська територія, він в дуже нестабільному стані. Треба досягти певних внутрішньовладних заворушень в Росії. Те, що ми спостерігали зараз там щодо загибелі Пригожина, а до того його заколоту і інших подій - це нам вказує, що російська державність майже не існує вже, що Путін майже не керує ситуацією", - заявив Пономарьов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПОНОМАРЬОВ про вбивцю Пригожина, похід на Москву та переговори України з Росією".

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, чому "справжній" Путін не з'являється у публічному просторі

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