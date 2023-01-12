Режим слабкий: політолог спрогнозував долю Путіна до кінця цього року

Путінський режим – слабкий. Вже до кінця року диктатора може не бути при владі.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль.

"Можна собі легко уявити, що за кілька місяців – до року буде кінець самого Путіна, що його вже не буде при владі. А якщо Путіна немає при владі, то режим довго не проіснує. І в такому випадку, коли взяти до уваги ці додаткові фактори (не виключно мілітарні, а й суспільні, політичні тощо), тоді видно, принаймні на мою думку, що час не грає на користь Росії. Якраз навпаки, він більше грає на користь України, підкреслюю, зі стратегічної точки зору", – сказав політолог.

Мотиль визнав, що дійсно всім хочеться, аби війна закінчилася вже завтра, щоб люди не гинули. Але чим довше триватиме війна, тим більші шанси розпаду російського режиму й самої РФ, вважає експерт.

"А за таких обставин Росія вже буде неспроможна вести повномасштабну війну проти України. Вона вестиме війну проти себе. Такий розпад станеться не зараз. Але може статися за півроку – два роки. Тому я й кажу, що час на нашій стороні, а не на боці росіян", – заначив він.

На думку політолога, колапс Росії чи її розчленування може відбутися не тому, що це Захід зробив. Бо Захід може мінімально вплинути на події в Росії.

"Це все буде через режим, який є слабким; Путіна, який розпочав цю війну, яка є вбивчою не лише для України, а й для самої Росії. Путін власною діяльністю створив всі передумови можливого занепаду РФ. І ці сили, тенденції, які він створив, вже стали об’єктивними й рухаються в певному напрямку. Їх можна призупинити, але це буде важко. Тенденції розчленування РФ стали об’єктивними. До речі, те саме я аргументував ще 30 років тому щодо Радянського Союзу. У 1989 році, тим більше у 1990 році, розпад вже був об’єктивно не лише можливим, а й навіть неминучим через дії Горбачова з перебудовою тоталітарної системи. Мені здається, це моя гіпотеза, що ми є в подібному становищі неминуче. Але дуже правдоподібно, що це призведе до розпаду РФ", – підсумував Олександр Мотиль.

Раніше Мотиль припустив, що у разі загрози розпаду РФ Путін міг би застосувати ядерну зброю наприклад, у столиці російського Башкортостану Уфі, чи може навіть у чеченському Грозному. На його думку, Путін триматиметься за свою владу аж до останньої секунди.

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