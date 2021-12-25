"Режиму тиші тут немає": проросійські найманці вдарили по українських позиціях з гаубиць

"Режиму тиші тут немає": проросійські найманці вдарили по українських позиціях з гаубиць

Водночас відповідати на ворожий вогонь в українських бійців наказу немає.

На Донбасі і пів доби не протрималося перемир'я, про яке домовилися під час останньої в цьому році зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Проросійські найманці вдарили по позиціях Збройних сил на Луганщині з гаубиць, йдеться 24 грудня в сюжеті ТСН. 19:30.

Оголошений режим тиші окупанти зірвали чи не одразу. "Лише нам буквально повідомили, що досягнено домовленостей, як був відкритий вогонь зі ствольної артилерії зі сторони противника", - розповідають захисники.

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Військовослужбовець Олександр продемонстрував журналістам ТСН перебите дерево, в яке прилетів снаряд 152-го калібру.

Цей артилерійський обстріл проррсійські найманці посилили ще й вогнем з міномета, щоб Збройні сили не змогли вирахувати, звідки стріляє гаубиця: "Мінометом відволікали увагу від гаубиці, від САУ".

У четвер зранку над цими позиціями літав ворожий "Орлан", після чого і стався обстріл. Наступного дня тут знову побачили безпілотник окупантів.

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Хлопці припускають, що невдовзі може бути друга серія. Та навіть якщо окупанти знову відкриють вогонь, відповідати на нього у військових наказу не було.

До того ж, захисники тут вже готуються до вечірніх прострілок, коли найманці відкриватимуть вогонь по кілька разів на годину. "Режиму тиші, як такого, тут немає. Провокації (відбуваються. - Ред.) практично щовечора", - кажуть бійці ООС.

Детальніше про ситуацію на Донбасі дивіться у сюжеті:

По позиціях збройних сил у Луганській області проросійські найманці вдарили з гаубиць | Новини з фронту

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