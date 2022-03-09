Режисер за освітою налагодив виробництво бронежилетів: прсто у себе в дворі клеїть металеві пластини

Режисер за освітою налагодив виробництво бронежилетів: прсто у себе в дворі клеїть металеві пластини

Каже, що перевірили, - вони можуть витримати влучання автоматної кулі.

Замість роботи на телебаченні шити бронежилети: режисер за освітою налагодив виробництво захисного спорядження.

Про це повідомив кореспондент ТСН.

Просто у себе в дворі клеїть металеві пластини, які потім вирушають до жилетів, що створюють місцеві кравчині. Розповідає, що найбільше, зараз проблем із броньованою сталлю, від початку війни вона геть зникла. Тож довелось шукати варіанти - з’єднувати до купи та зміцнювати металеві листи.

Каже, що перевірили, - вони можуть витримати влучання автоматної кулі. Створені у власному дворі бронежилети віддають бійцям з місцевої територіальної оборони.

Виробник бронежилетів Дмитро Дворський каже, що такого бронежилета достатньо, що витримати автоматну чергу з автомата Калашникова. Мовляв, це - непоганий показник, щоб врятувати комусь життя.

Кравчиня Любов Красовська тим часом розповідає, що нині через воєнний стан вони шиють бронежилети, а раніше шили спецодяг.

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