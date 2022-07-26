Резиденцію "Межигір'я" перетворюють на парк із новим статусом: в уряді розповіли деталі

Резиденцію "Межигір'я" перетворюють на парк із новим статусом.

Про це 26 липня в ефірі телемарафону у слоті ТСН розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Зокрема він розповів, який статус отримає колишня резиденція президента-утікача Віктора Януковича.

"Там ціла низка об'єктів була (ред. - за часів Януковича), основна - це була урядова резиденція "Межигір'я", навколо якої і будувалися усі ці схеми, які наразі розслідуються нашими антикорупційними органами. Але от коли ми почали оголошувати про пам'ятку, я вирішив подивитися, як буде називатися - парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я"", - розповів Немчінов та додав, що у травні уряд спочатку надав дозвіл на створення такої пам'ятки, а потім вже підготував проєкт указу президента.

Наразі він опрацьовується усіма службами в Офісі президента і ми вже чекаємо на ухвалення фінального рішення, поділився міністр Кабінету міністрів України.

Немчінов також зазначив, що керування парком, згідно закону, оскільки це загальнодержавне значення, наразі буде здійснювати Міністерство екології, але у майбутньому можливо буде створена агенція, яка керуватиме природоохоронним фондом, зокрема і майбутнім заповідником.

Щодо того, що змінить новий статус "Межигір'я" для людей, то за словами урядовця, новий статус дозволить функціонувати резиденції і усі громадяни зможуть отримати доступ до неї.

Також читайте На Львівщині збудують новий індустріальний парк “Галіт” за 32 мільйони доларів Новини компаній

Нагадаємо, у грудні 2021 року детективи НАБУ завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання службовим становищем.

Читайте також: