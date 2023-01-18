Резніков повідомив про придбання ЗРК NASAMS після перемовин з міністеркою оборони Канади

За словами Олексія Резнікова, з канадською колегою у нього прямий діалог на постійній основі.

В Києві минула зустріч між міністрами оборони України та Канади. Олексій Резніков та Аніта Ананд провели спільну пресконференцію після переговорів.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Сьогодні ми проговорювали чергові етапи підтримки України народом та урядом Канади. Адже наш спільний план – перемогти в цій війні. Від Канади ми отримуємо допомогу у вигляді броньованих автомобілів та проекту ЮНІФАЄР – по підготовці наших бійців, отримуємо відеокамери. І великий наразі крок – це придбання системи протиповітряної оборони NASAMS. Також на сьогоднішній зустрічі були присутні і спілкувались з пані Анітою – міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та командувач медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко. Ми звірили годинники до чергової зустрічі у форматі Рамштайм. Також домовились у спільній позиції по деяких потребах для ЗСУ в секторі безпеки та оборони", – зазначив Олексій Резніков.

Своєю чергою, міністр національної оборони Канади Аніта Ананд пригадала, що була в Києві менше року тому. А також висловила від народу Канади металеву підтримку Україні.

"Ми стоїмо поруч з вами. І впродовж минулих місяців надали військову допомогу Україні – це гаубиці, 39 броньованих машин. З останнього, що плануємо зробити – придбати для України систему протиповітряної оборони NASAMS. Наша військова допомога складає понад 1 мільярд доларів, а всього Канада надала Україні допомоги на 5 мільярдів доларів. Ми будемо й надалі вас підтримувати. Ми оголосили про наступний пакет допомоги, а саме – понад 200 броньованих автомобілів Senator, які виготовлені компанією Roshel на суму 90 мільйонів канадських доларів. Це медичні автомобілі які можуть виконувати різноманітні завдання та мають підвищений рівень безпеки. Вони надзвичайно маневрені і їх можна легко адаптувати для інших потреб – медичних евакуацій, перевезення військових та вантажів", – зазначила Аніта Ананд.

Зазначимо, що за словами міністерки оборони Канади, новий пакет військової допомоги Україні є відповіддю на конкретний запит.

Додамо, що з отриманням ЗРК NASAMS Україна зможе значно підвищити можливості протиповітряної оборони не лише у кількісному, але й у якісному складі.

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