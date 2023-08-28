Резніков розповів, чи буде в Україні посилення мобілізації: чого очікувати найближчими місяцями

Міністр наголосив, що в України теж є втрати і потрібно поповнювати ряди ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україні триватиме мобілізація відповідно до планів. Про посилення чи нову мобілізацію поки не йдеться.

Про це він сказав 28 серпня під час пресконференції, повідомляє журналіст ТСН.ua.

Резніков зазначив, що з правової точки зору, в Україні не оголошуватимуть додаткову мобілізацію. Він пояснив, що зараз тривають зміни у ТЦК і СП.

"У нас немає сьогодні потреби оголошувати нову мобілізацію. У нас ще є ресурси з точки зору правового плану. Що стосується виконання цього плану: у нас зараз завдяки реакції громадськості - журналістів, активістів, родичів військових, серйозно взялися за центри комплектування, колишні військкомати. Було засідання РНБО і на Ставці це обговорювалось, зараз йде оновлення кадрового складу ТЦК", - сказав він.

Резніков також додав, що ТЦК і СП також отримають доступ до всіх державних реєстрів, щоб розуміти, який в Україні є мобілізаційний ресурс.

"У нас сьогодні йде оновлення щодо обміну даними між реєстрами і я думаю ми на осінь вийдемо на це. Це і для того, щоб люди менше ходили по чергах за довідками, але щоб і ТЦК розуміли, хто з мобілізаційного резерву є доступним. Я не думаю, що у найближчі місяці буде питання про збільшення мобілізаційної планки. Так, ми несемо втрати. Я не можу їх назвати, але вони кратно менші від росіян. Але у нас є поранені і на жаль загиблі. Має бути ротація бригад, батальйонів і поповнення теж потрібне. Але сказати, що у нас є щось критичне - це не так", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про посилення мобілізації в Україні. Він зазначив, що військові дійсно звернулись до нього з таким проханням.

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