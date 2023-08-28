Резніков відповів, чи закінчиться війна 2024 року: "Всі хочуть, як в кіно"

Міністр оборони України Олексій Резніков не береться прогнозувати, чи закінчиться війна в Україні у 2024 році. Він зазначив, що зараз триває контрнаступ ЗСУ.

Про це він сказав 28 серпня під час пресконференції.

Журналіст ТСН.ua запитав Олексія Резнікова, чи закінчиться війна в Україні наступного року. Очільник Міноборони зазначив, що він зараз не готовий до жодних прогнозів.

"Неправильно з мого боку робити прогнози, коли закінчиться війна. Бо це залежить від багатьох обставин. Я сьогодні був у президента, Верховного головнокомандувача ЗСУ. Там були доповіді наших командувачів. Ми рухаємось вперед у контрнаступі. У нас є зміни, не так швидко, якби всім хотілося. Всі хочуть, як в кіно: прийшли сьогодні, а завтра завершили. Але рухаємось ми відповідно до плану. І буде реакція ворога, бо наші просування впливають на їхній моральний дух. Ми бачимо, як вони хаотично перекидають підрозділи: зі сходу - на південь, з півдня на схід. Ми спостерігаємо і це хороший знак", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна.

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