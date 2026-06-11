Резонансна ДТП на Караваєвих дачах: петицію батьків загиблого підлітка відхилили в Офісі президента

Олексій Глушич, батько загиблого у ДТП хлопчика Гриші / © ТСН

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Петицію до президента України Володимира Зеленського від батьків Григорія Глушича — хлопчика, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді, було відхилено. Родина вимагала масштабних змін у законодавстві задля зниження смертності на українських дорогах.

Про це під час спеціального брифінгу повідомив батько Гриші — Олексій Глушич, передає ТСН.

За словами авторів звернення, Офіс президента загорнув ініціативу майже одразу після подачі, аргументувавши це неправильною адресацією.

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«Її годину тому відхилили. І радять передати на Кабінет міністрів України. На нашу думку, це не дуже конкретно, бо в петиції міститься звернення до абсолютно всіх органів влади», — заявили рідні загиблого хлопчика під час спілкування з журналістами.

Чого вимагають батьки загиблої дитини?

Головна мета поданої петиції — зупинити системну смертність внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні та зробити покарання суворішим. Документ містить комплексні, покрокові пропозиції та реформи, які необхідно впровадити на державному рівні, щоб кардинально зменшити кількість аварій на дорогах.

Попри те, що Офіс президента порадив спустити ініціативу на рівень Кабміну, родина наголошує: проблема є комплексною та потребує контролю безпосередньо з боку глави держави, оскільки залучати до її вирішення потрібно не лише міністрів, а й правоохоронні та судові органи. Батьки не збираються зупинятися і шукатимуть інші інструменти, аби голос їхньої родини та пам’ять про сина допомогли врятувати життя інших українських дітей.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася ввечері 5 червня на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі столиці. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де в той момент перебували люди.

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На місці загинули четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарева та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей дістали травми.

10 червня у Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у смертельній ДТП на Чоколівському бульварі. Прощання відбулося на подвір’ї Київської Вальдорфської школи «Софія», де навчався хлопчик. Про загибель учня повідомили в навчальному закладі.

Дата публікації 11:41, 10.06.26 Кількість переглядів 107 У Києві попрощалися з 12-річним Гришею, який загинув у ДТП на Караваєвих дачах

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