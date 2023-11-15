Резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ: "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів

"СБУ. Спецоперації перемоги" - це цикл документальних фільмів про тих, кого не знають в обличчя, але результати чиєї роботи бачить та обговорює весь світ.

24 листопада о 21:40 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра циклу документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги". Наступні виходи - щоп’ятниці. Уперше будуть показані окремі деталі підготовки і проведення секретних спецоперацій, які обговорює увесь світ. Зокрема, ексклюзивні подробиці ударів по Кримському мосту. Глядачі почують розповіді бійців СБУ, що готували ці операції, і дізнаються, з чим вони стикалися в тилу ворога.

Глядачі дізнаються про створення новітніх надводних дронів "SeaBaby" - розробка Служби безпеки України. Саме ці дрони вразили Кримський міст та потопили низку ворожих кораблів. Відповідь на запитання: "Що таке "SeaBaby" і чому ця зброя поховає чорноморський флот рф?" дивіться в одному з 5 фільмів документального циклу.

Морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля" / фото СБУ

Окрім цього, у фільмах "СБУ. Спецоперації перемоги" розкажуть, як в перший місяць повномасштабної війни був виявлений і знищений тиловий пункт управління ворога на Поліссі, разом із командним офіцерським складом та великою кількістю озброєння.

Один із циклу фільмів буде присвячений медичному бойовому крилу ЦСО "А", де хірурги спецпідрозділу СБУ щодня героїчно рятують життя побратимів, виконуючи найскладніші операції впритул до лінії фронту. Глядачі почують історії двох врятованих бійців, які мали мізерні шанси на виживання, та про героїв-медиків, які їх врятували.

Епічні бої за Бахмут за участі снайперів ЦСО А СБУ (Центр спеціальних операцій "А"). На нічних рейдах вони знищували "вагнерів", аби дати змогу підрозділам ЗСУ втримати ключову логістичну артерію, відому як "Дорога життя". Особисті розповіді про універсальних воїнів, без яких неможлива перемога України.

Над проєктом понад пів року працює команда 1+1 Production.Originals на чолі з продюсером Акімом Галімовим. Режисер фільму Сергій Кримський, відомий за фільмом "Соловей співає", креативна продюсерка проєкту Вікторія Самойлова, шеф-редактор Максим Жухевич.

"СБУ. Спецоперації перемоги" - це цикл документальних фільмів про тих, кого не знають в обличчя, але результати чиєї роботи бачить та обговорює весь світ.

Нагадаємо, спецпідрозділ СБУ "Білий вовк" встановив рекорд зі знищення цілей ворога.

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