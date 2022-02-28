Результат кращий для Києва, ніж я очікував: російський політолог прокоментував перші перемовини України та РФ

Із кожною годиною на всіх екранах світу Росія просто стає вигнанцем для людства.
Сьогодні, 28 лютого, відбулися перші перемовини від початку нападу Росії на Україну. Чи вдалося про щось домовитись в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський публіцист, опозиціонер та політолог Андрій Піонтковський.
На запитання "Судячи з тональності та тих крихт, що були озвучені, ні до чого не домовилися", він відповів: "Так. І це, як на мене, дуже хороший знак. Давайте подивимося, з чим сторони їхали на переговори. Москва їхала за капітуляцією України. Це було сказано на всіх найвищих поверхах влади. Лише мінялося формулювання цієї капітуляції: Україна має оголосити про свій нейтральний статус, ніколи не має вступати до НАТО, визнати анексію Криму, незалежність "ДНР/ЛНР" тощо. Київ їхав за негайним припиненням вогню, щоб запобігти загибелі людей та божевільному штурму Києва, який би закінчився просто масовою загибеллю. До речі, вже під час штурму Харкова застосовувалися "Гради" та "Урагани", найжорстокіші засоби вогню. Є багато цивільних жертв. Ось це запитні позиції сторін. Результат – про жодну капітуляцію не йдеться. Наскільки я розумію, якщо б Москва і порушувала цю тему, то вона б не отримала жодного розвитку. Перемовини не припинили вогонь. Але вони будуть продовжені, і достатньо конкретно вказано їх місце, де вони будуть продовжені, і час. Цей результат кращий для України, ніж я очікував".
За словами Піонтковського, за результатами переговорів він побачив, що можливо у РФ щось зрозуміють і не наважаться на подальшу ескалацію.
"Звичайно, мені було ясно, всім було ясно, всім українцям було ясно, що умови капітуляції будуть відкинуті з обуренням. Ну і що Москва скористається цим, щоб оголосити про незговірливість української сторони і різко посилити свій наступ, зокрема і на Київ та Харків. Судячи з цього результату, що будуть наступні перемовини, такого грюкання дверима і ось тепер ви зможете самі побачити, що ми можемо зробити, з російської сторони не було. Найкритичніше – це найближчі години. Можливо, тому, що божевільний у бункері може якраз зіграти і за моїм сценарієм. Але я думаю, що Мединський це формулювання про продовження перемовин на польсько-білоруському кордоні не сам винаходив, а погоджував із Москвою. Тим паче, я ж весь час слідкую за російськими каналами, вони говорили, що обидві сторони паралельно проводили відеоконференції зі своїми президентами. Для мене це сигнал того, що, можливо, в бункері щось розуміють і Москва не наважується на подальшу ескалацію. Але чому - теж зрозуміло. Із кожною годиною на всіх екранах світу Росія просто стає вигнанцем людства. І це не може не впливати на сприйняття та уми людей у тій же Росії, як простих людей, так і елітних, так і оточення Путіна, так, можливо, й самого Путіна. Я не знаю, може, в нього залишилися якісь частки розуму. Тобто, найгіршого не сталося: тобто, приїжджають українці, відмовляються від капітуляції, російська делегація заявляє: "Ну, тоді нам немає про що говорити" - і починається штурм Києва і бомбардування всіх інших міст. Поки що цього не сталося. Якщо цього не станеться в найближчі три години і Москва на найвищому рівні підтвердить висловлену Мединським позицію, тоді українську армію та українське суспільство можна привітати з великою перемогою. Тоді це означає, що Москва починає замислюватися, як вийти з цієї ситуації без остаточної втрати обличчя. Хоча, як на мене, те, що називається обличчям, давно вже безповоротно втрачено", - наголосив російський політолог.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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