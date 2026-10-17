Режим виживання у Києві: екстрасенс попередив, до чого готуватися киянам взимку

Війна в Україні / © Associated Press

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Екстрасенс Роман Завидовський розклав карти Таро та на циганській колоді, щоб спрогнозувати, якою буде ситуація у столиці взимку. Він побачив загрози, можливе посилення атак на інфраструктуру та фінансові труднощі.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

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Що показали карти на циганській колоді

Для прогнозу на зиму Завидовський витягнув чотири карти на циганській колоді. Серед них були карти взаємодопомоги, цвинтаря, в’язниці та жінки з дитиною на руках.

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Першу карту екстрасенс трактував як заклик до єдності. За його словами, людям важливо підтримувати одне одного, щоб легше пережити складний період.

«Об’єднуйтесь, помагайте один одному. Це дуже важливо, щоб пережити нормально всі ці невзгоди», — сказав Завидовський.

Водночас наступні карти він назвав тривожними. Зокрема, карту цвинтаря екстрасенс пов’язав із небезпекою для життя, ударами та атаками. Карта в’язниці, за його трактуванням, символізує обмеження, безвихідні ситуації та ізоляцію.

Завидовський припустив, що поєднання цих карт може вказувати на посилення агресії та загроз для мешканців столиці. Він також звернув увагу на карту жінки з дитиною, яку тлумачив як нагадування про необхідність подбати про безпеку наймолодших.

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«Не дуже хороші карти, чесно кажучи, на Київ падають. Тому, знаєте, слова про режим виживання, вони десь мають якусь свою логіку», — зазначив екстрасенс.

Водночас він зауважив, що саме формулювання «режим виживання» є досить неоднозначним. За його словами, неможливо зі стовідсотковою впевненістю передбачити, де саме людина опиниться в небезпеці.

Чи можливі нові удари по інфраструктурі Києва

Під час розкладу на Таро Завидовський витягнув Королеву кубків, Четвірку жезлів і Сімку пентаклів.

Останню карту екстрасенс пов’язав із бідністю, втратами, фінансовими проблемами та блекаутами. На його думку, вона може вказувати на подальші загрози для інфраструктури столиці.

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Завидовський припустив, що небезпека може стосуватися, зокрема, великих торговельних об’єктів. Через це він закликав киян бути обережними та за можливості уникати великих магазинів і людних місць.

«А таки по об’єктах інфраструктури можуть ще посилитися. Можливо, по якихось супермаркетах, гіпермаркетах. Тому будьте обережні, шановні кияни», — сказав він.

Екстрасенс також порадив за можливості віддавати перевагу невеликим продуктовим магазинам замість великих торговельних центрів.

«Знаєте, є ж маленькі магазинчики, прямо прибудовані десь до якихось багатоповерхівок. Бо, чесно, жив би я зараз в Києві, а я в Києві колись жив дуже довго, то я би зараз у великі магазини не шарився, не ходив би по великих магазинах», — розповів Завидовський.

Що екстрасенс порадив киянам

Завидовський наголосив, що карти на столицю випали тривожні. Він пов’язав їх із можливими небезпеками, проблемами з інфраструктурою та складними обставинами для мешканців Києва.

Водночас екстрасенс визнав, що передбачити розвиток подій зі стовідсотковою точністю неможливо. Він зазначив, що загрози існують у різних регіонах України, а не лише в столиці.

Завидовський закликав киян зважати на власні відчуття безпеки та, якщо вони бояться за себе й своїх дітей, розглянути можливість виїзду до безпечнішого місця.

«Відчуваєте небезпеку, боїтеся за власних дітей, відчуваєте, що треба виїхати, кияни, то їдьте в якесь більш безпечне місце», — підсумував екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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