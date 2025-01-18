РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку: які наслідки - ексклюзивне відео ТСН з місця подій

Зранку 18 січня армія РФ вдарила балістикою по Києву. Сталися руйнування у Шевченківському районі столиці. Зокрема, біля станції метро "Лук'янівка".

Про наслідки атаки ексклюзивно з місця подій розповіла кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Місцева влада повідомила про чотирьох загиблих в Шевченківському районі. За словами кореспондентки, дві людини загинули в мікроавтобусі, який вигорів вщент, а одна особа - просто біля входу до метро, яке працювало як укриття. Втім, "приліт" балістики стався так швидко, що не всім, на жаль, це вдалося.

Біля станції метро Лук'янівка прорвало трубопровід. На площі та проїжджій частині - потоки води. Станція метрополітену наразі зачинена і не працює. Руйнувань зазнав вестибюль "Лук'янівки": пошкоджено скляні елементи входу.

Крім того, внаслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро. Там вибиті вікна та двері, є пошкодження фасаду приміщень.

У ДСНС повідомили, що, окрім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, будівлю бізнес-центру та магазину.

РФ вдарила балістикою по Києву

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Біля станції метро Лук'янівка прорвало трубопровід. Вулицю заполонили потоки води.

Біля станції метро Лук'янівка прорвало трубопровід.

Внаслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's. / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Зранку 18 січня армія РФ вдарила балістикою по Києву. / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Зранку 18 січня армія РФ вдарила балістикою по Києву. / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Наслідки обстрілу Києва 18 січня. / Фото: фото: Наталя Нагорна

Як повідомлялося, зранку 18 січня РФ вдарила балістикою по Києву. Внаслідок обстрілу кількість загиблих зросла до чотирьох.

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