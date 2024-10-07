РФ атакувала "Кинджалами" Київ та Старокостянтинів: як довго летять ці ракети до міст України

Ракети підлітають до України за декілька хвилин.
Вранці понеділка, 7 жовтня, Росія вперше від серпня завдала ракетного удару по Києву та Старокостянтинову Хмельницької області Х-47М "Кинджал".
ТСН.ua нагадає, як довго летять ці ракети, які головні її характеристики та чи вдається Україні їх збивати.
Ракета Х-47М2 Кинджал: характеристика
Ракета: 9-C-7760 — аеробалістична.
Максимальна дальність ураження комплексу - Міг-31К — 2 000 км, Ту-22М3 — понад 3 000 км.
Максимальна швидкість — до 14 688 км/год або 4 080 м/с.
Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості — 20 км.
КВО — 1 м.
Тип бойової частини — у звичайному спорядженні або ядерна.
Маса бойової частини: 500 кг.
Які винищувачі можуть нести ракети "Кинджал"
Носіями ракети "Кинджал" можуть бути такі:
- Літак МіГ-31К несе одну ракету.
- Ту-22М - чотири ракети.
- Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.
Як довго "Кинджали" летять до українських міст
Телеграм-канал UA War Infographics підрахував, що ракети підлітають до України за декілька хвилин. Зокрема,
- до Києва — приблизно за 3,2 хв,
- до Львова — за 5,4 хв,
- до Одеси — 4,4 хв,
- до Старокостянтинова — 4,4 хв,
- до Чернігова або Дніпра — 2,7 хв,
- до Вінниці - 4,1 хв,
- до Запоріжжя — 2,9 хв,
- до Ужгорода — 6,3 хв.
До травня 2023 року ракети "Кинджал" не збивали, але коли Україна отримав ЗРК Patriot, то Повітряні сили мають можливість знищувати ці ракети.
Нагадаємо, 7 жовтня Росія запустили ракети по Україні, вибухи звучали у Києві та Старокостянтинові. Що відомо про атаку на столицю - читайте ТУТ.
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