РФ атакувала "Кинджалами" Київ та Старокостянтинів: як довго летять ці ракети до міст України

Ракети підлітають до України за декілька хвилин.

Вранці понеділка, 7 жовтня, Росія вперше від серпня завдала ракетного удару по Києву та Старокостянтинову Хмельницької області Х-47М "Кинджал".

ТСН.ua нагадає, як довго летять ці ракети, які головні її характеристики та чи вдається Україні їх збивати.

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Ракета Х-47М2 Кинджал: характеристика

Ракета: 9-C-7760 — аеробалістична.

Максимальна дальність ураження комплексу - Міг-31К — 2 000 км, Ту-22М3 — понад 3 000 км.

Максимальна швидкість — до 14 688 км/год або 4 080 м/с.

Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості — 20 км.

КВО — 1 м.

Тип бойової частини — у звичайному спорядженні або ядерна.

Маса бойової частини: 500 кг.

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Які винищувачі можуть нести ракети "Кинджал"

Носіями ракети "Кинджал" можуть бути такі:

Літак МіГ-31К несе одну ракету.

несе одну ракету. Ту-22М - чотири ракети.

Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.

Як довго "Кинджали" летять до українських міст

Телеграм-канал UA War Infographics підрахував, що ракети підлітають до України за декілька хвилин. Зокрема,

до Києва — приблизно за 3,2 хв,

до Львова — за 5,4 хв,

до Одеси — 4,4 хв,

до Старокостянтинова — 4,4 хв,

до Чернігова або Дніпра — 2,7 хв,

до Вінниці - 4,1 хв,

до Запоріжжя — 2,9 хв,

до Ужгорода — 6,3 хв.

До травня 2023 року ракети "Кинджал" не збивали, але коли Україна отримав ЗРК Patriot, то Повітряні сили мають можливість знищувати ці ракети.

Нагадаємо, 7 жовтня Росія запустили ракети по Україні, вибухи звучали у Києві та Старокостянтинові. Що відомо про атаку на столицю - читайте ТУТ.

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