"РФ = брехня": трансгендерна речниця Тероборони про те, як розвінчує російську пропаганду

Трансгендерна американка Сара Ештон-Сірілло, яка вступили до ЗСУ і стала речницею ТРО, ефективно розвінчує російські міфи для західної аудиторії.

Спікерка Територіальної оборони ЗСУ Сара Ештон-Сірілло розповіла, як бореться із російськими фейками і розвінчує міфи російської пропаганди.

Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.

Речниця Тероборони зауважила, що російські пропагандисти дуже часто перемелюють одну й ту саму свою відверту брехню.

"Буквально вчора вони розганяли історію, як США створюють біокомарів. Доводиться з цим боротися", – сказала Сара Ештон-Сірілло.

Окуповані території

За її словами, багато роботи було довкола Криму. Хоча є чіткий факт: Крим – це Україна.

"Нещодавно Росія оприлюднила відео, де розповідала, що Крим не був частиною України. Це найсмішніша брехня, яка в них виходила. І ще одна пропаганда, яка полягає в тому, що в них – справжні "вибори". У них є ідеї, що люди з окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської або Донецької областей чекали на них. Ні, ніхто їх не хоче. Треба розвінчувати це для іноземної аудиторії", – каже Ештон-Сірілло.

Вона нагадала, як росіяни і колаборанти розставили на окупованих територіях бігборди з написом на кшталт: "якщо ви ненавидите сатану, голосуйте за "Єдину Росію" (очевидно, Сара мала на увазі агітацію гауляйтера окупованої частини Херсонщини Сальдо).

"А я ставлю питання, як вони моуть ненавидити сатану, якщо сатана живе у Кремлі. Зрештою, від цієї пропаганди стає нудно. Російська пропаганда нагадує собак Павлова – клацніть пальцями, і вони починають гавкати.

Вони сіють хаос, але не беруть до уваги факти. А світ мусить розуміти факти та правду. Україна = правда. Росія = брехня. Це просто", – наголосила Ештон-Сірілло.

Який контент не показує західній аудиторії

"Я не показую відео. Дуже рідко показую відео наших боїв. Генерал Залужний дав чітко зрозуміти, що наша війна за свободу – це не відеогра. Тож я намагаюся подавати іншу інформацію. Кадри боїв західна аудиторія може побачити із соцмереж, із наших офіційних Телеграм-каналів", – пояснила речниця Тероборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ ТРАНСГЕНДЕРНА американка в лавах ЗСУ. Інтерв'ю Сари Ештон-Сірілло

Хто така Сара Ештон-Сірілло

46-річна Сара Ештон-Сірілло – перша трансгендерна американка у лавах ЗСУ. Сара – одна з тих іноземців, хто приїхав до України у перші дні великої війни та став військовим блогером.

Спочатку вона приїхала до Львова, а згодом проживала на Північній Салтівці у Харкові - районі, який цинічно обстрілювала Росія.

Там вона робила репортажі для LGBTQ Nation про вплив війни на ЛГБТК та документувала російські воєнні злочини проти ЛГБТК-людей. Згодом Сара вступила до ЗСУ і стала бойовою медикинею. В лютому 2023 року вона отримала поранення на фронті.

У соцмережі X (колишній Twitter) Ештон-Сірілло має понад 160 тисяч підписників, і є відомою для англомовної аудиторії, хто цікавиться новинами з України.

У серпні цього року Ештон-Сірілло стала новою речницею Сил тероборони України.

Американка влаштувалася до лав ЗСУ речницею

У вересні Сару Ештон-Сірілло відсторонили з посади спікерки через її неоднозначну заяву, за яку Сару розкритикували на Заході.

Вона попередила одного з кремлівських пропагандистів можливою "розплатою за злочини".

"Зуби російських дияволів заскрегочуть ще сильніше, а їхні скажені вуста спітніють піною в неконтрольованому божевіллі, коли світ побачить, як улюблений кремлівський пропагандист розплатиться за свої злочини. І ця маріонетка Путіна — лише початок. Усі російські військові злочинці-пропагандисти будуть наздогнані і здійсниться правосуддя, бо нас — в Україні — ведуть на цю місію віра в Бога, свобода і повне визволення", — заявила спікерка ТРО.

"Заяви сержанта Ештон-Сірілло в останні дні не були схвалені командуванням тероборони і командуванням ЗСУ. При проведенні військових дій проти агресора Сили оборони України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", – сказано у повідомленні Командування сил територіальної оборони ЗСУ.

9 жовтня 2023 року у коментарі Dily Mail Ештон-Сірілло повідомила, що її поновили на посаді.