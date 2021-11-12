"РФ — це вбивця": литовський депутат розповів, як його країні вдалося стати енергозалежною

Литва побудувала морські термінали для доставки нафти та газу, тому більше не залежить від Москви.

Глава комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс поділився досвідом, як його країна стала енергозалежною від Росії.

Про це він розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Павіліоніс пригадав, що на першому етапі переговорів із "Газпромом" Путін обдурив Литву.

"Він сказав: "Зайде "Газпром" до Литви — платитимете найдешевші ціни". І коли ми продали свій газопровід Росії, ми платили 850 (доларів за кубометр газу — Ред.). Це була найбільша ціна в Європі. І ми тоді зрозуміли, що, звичайно, це був обман. І якщо ми вже здобули свою незалежність і стали членами Європейського Союзу та НАТО, треба відрубувати всі канали від Росії", — сказав литовський політик.

Він наголосив, що РФ — це " окупант і вбивця, яка робитиме все, щоб нашу свободу задушити".

"І коли ми лише спробували створити енергетичний ринок... Пам'ятаю, ми з вашим президентом Віктором Ющенком організували енергетичний саміт у Вільнюсі у 2006 році. Приїхав віце-президент США Дік Чейні і сказав, що Америка не дасть Путіну енергетичними своїми інструментами вбивати волю інших держав. Путін так засмутився, що закрив нафтопровід "Дружба" до Литви. Сказав, що полагодити треба — і лагодить людина досі", — розповів Павіліоніс.

За його словами, через це Литва збудували термінал нафти в морі і зараз купує нафту, звідки хоче. Крім того, за керівництва експрезидента Литви Далі Грібаускайте було збудовано термінал зрідженого газу. Тоді ціни на газ у Литві впали втричі.

"Зараз ми купуємо зріджений газ звідусіль. Ціна десь утричі менша, ніж ви всі платите. Звичайно, це ціна ринку. Але у нас принцип, щоб не купувати з Росії. Тривалі контракти — у нас взагалі немає такого", — підсумував Жигімантас Павіліоніс.

Раніше в Міненерго повідомили, на якому етапі перебувають домовленості про газ із Катару.

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