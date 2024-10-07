РФ другий день поспіль завдає масованого удару по Україні: наслідки атаки у Києві та Одесі

У понеділок, 7 жовтня, Росія вдарила по Києву "Кинджалами". Ворог за традицією вранці запустив свої ракети, після чого у столиці прогриміла низка вибухів. Внаслідок ворожої атаки в трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків.

Що ще відомо про наслідки та чи є постраждалі – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Ворожа атака на Київ

В той час, коли мешканці столиці прокидалися, їхали на роботу, росіяни атакували Київ аеробалістичними ракетами. Уламки повітряних цілей впали у кількох районах міста. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з носіїв МіГ-31К, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО. За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах. За інформацією на цю хвилину - в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються», - сказано у повідомленні.

Де ще впали уламки?

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Крім того, зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районі столиці.

«Уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому - уламок пробив дах службового мікроавтобусу. Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється", - зазначив міський голова.

Пізніше він додав, що у Соломʼянському районі пожежа, можливо, внаслідок падіння уламків ракети.

Згодом мер міста написав, що займання оперативно ліквідували. Окрім того Віталій Кличко, повідомив нові деталі ворожої атаки.

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також - на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", - поінформував він.

Начальник КМВА Сергій Попко додав, що в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, а один з уламків впав на територію школи.

"Внаслідок ракетної атаки в трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському. В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта - переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих. В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих. У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих. Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», - йдеться у повідомленні КМВА.

Нічна атака ворога

Зазначимо, що росіяни кошмарили киян своїми бляшанками ще й вночі 7 жовтня. Ворог атакував столицю ударними безпілотниками типу "шахед". На Київ вони заходили хвилями та з різних напрямків.

"Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

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Ворожа атака 6 жовтня: звіт від Повітряних сил

А в ніч проти 6 жовтня Україна відбила ще одну масштабну ворожу атаку. Тоді російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника: 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 87 БпЛА типу "Шахед".

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях. 25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ", - поінформували у ПС.

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Одеса під прицілом

А ще 6 жовтня російська армія атакувала Одесу та область двічі. Спочатку ударними дронами, потім балістичними ракетами. Про наслідки удару повідомили в Одеській міській раді.

"Вночі внаслідок ворожої атаки у Хаджибейському районі Одеси пошкоджена житлова двоповерхівка - колишній гуртожиток асфальтного заводу. В будівлі пошкоджено 9 вікон у кімнатах та у місцях загального користування. Всі вони протягом дня будуть закриті плівкою. Роботи проводить КП «ЖКС «Черьомушки». Мешканцям розʼяснено порядок отримання матеріальної допомоги з міського бюджету на відновлення вікон", - сказано у заяві.

Про наслідки ворожої атаки повідомили і рятувальники.

"Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу", - додали у ДСНС області.

Росіяни пошкодили цивільне судно

Внаслідок російського обстрілу Одещини також було пошкоджено суховантажне цивільне судно. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі. Посадовець детально розповів про наслідки атаки Росії на Одесу.

"Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони вели довгу та напружену роботу. Внаслідок атаки в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². Загиблих та постраждалих немає. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений. Осколками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС. Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, під ранок 7 жовтня Росія запустила ракети "Кинджал" по Україні. У Києві прогриміли вибухи. Що відомо про наслідки - читайте ТУТ.

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