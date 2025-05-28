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РФ хоче собі чотири області: Зеленський відреагував на ультиматуми Кремля
Президент наполягає на важливості перших кроків, що приведуть до припинення вогню в Україні.
Україна негативно сприймає ультиматуми Російської Федерації щодо передавання чотирьох регіонів - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Він також висловив думку про те, що Штати не підуть на російські умови для припинення війни - повне виведення Україною своїх військ з усієї території чотирьох областей.
“Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна перебуває”, - наголосив Зеленський.
Глава держави вкотре наполягає на важливості припинення вогню в Україні.
Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв зазіхнув на шість регіонів України. З його слів, це частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Також політик цинічно назвав тимчасово окуповані Росією території "новими" російськими.
Під час переговорів в Стамбулі делегація РФ погрожувала захопити Харківську та Сумську області. Репортер The Economist Олівер Керролл заявив, що зі слів росіян, Москва нібито готова погодитися на припинення вогню — "тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює".