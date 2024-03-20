РФ кинула на Авдіївський напрямок стільки ж війська і зброї, як для захоплення Маріуполя – "Пташка"

Доброволиця 59-ї окремої мотопіхотної бригади і захисниця Маріуполя Катерина "Пташка" Поліщук в ефірі телеканалу "1+1" розповіла про ситуацію на Авдіївському напрямку після того, як окупанти захопили місто.

"Пташка" після повернення на фронт захищає Первомайське на Авдіївському напрямку.

За її словами, за рік виконання бойових завдань, вона ще не бачила такої кількості ворога, як зараз поблизу Авдіїївки – саме така кількість була кинута Росією на Маріуполь.

"Через декілька днів буде рівно рік як я знову повернулася до виконання бойових завдань… Я після Маріуполя не бачила ще такої кількості техніки, авіації і живої сили ворога (біля Первомайського, Авдіївки - ред.)... Якщо ми послабимо Первомайське, відійдемо, потім будуть лізти на Нетайлове. Далі відкриється дорога на Селидове, відкриється дорога на Покровськ, а там і Дніпро недалеко. Тобто ми можемо відступати дуже довго, але це так, на жаль, не працює". А за рахунок чого вони сунуть? За рахунок того, що їх 140 млн і їх не шкода", - зазначила Поліщук.

Село Первомайське на мапі

За її словами, найперше, що зараз потрібно українському війську, щоб давати відсіч окупантам – це поповнення, люди.

"Люди повинні розуміти, що ситуація не краща, ніж була на початку повномасштабного вторгнення. Насправді, на порядок гірша. За рахунок того, що населення припинило бути настільки об’єднаним.. Стало набагато менше вмотивованих людей, з’явилось набагато більше людей "не народжених для війни", - прокоментувала ситуацію військова.

Водночас вона підкреслила, що фінансова підтримка потрібна просто постійно. Адже в Росії дуже добре фінансована армія.

"Правда, вони закидають кількістю. Тоді як ми шкодуємо свою техніку, дивимось за нею", - наголосила Катерина Поліщук.

Нагадаємо, "Пташка" написала емоційний допис, у якому закликала українців не забувати, що війна триває, і допомагати захисникам.

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