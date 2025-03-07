РФ масовано вдарила ракетами і "Шахедами": все, що відомо про вибухи, "прильоти" і наслідки

Вночі та зранку 7 березня армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами і безпілотниками - 261 засобом повітряного нападу. У багатьох областях лунали вибухи. Сили ППО знищили 100 БпЛА і 34 ракети. Втім, є "прильоти". Під прицілом росіян була українська інфраструктура.

Детальніше про масовану атаку РФ та наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

Удар по енергетичній і газовій інфраструктурі

З самого ранку міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що протягом усієї ночі РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру ракетами і БпЛа. Зокрема, росіяни вдарили по об'єктах "Нафтогазу". Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Минулося без потерпілих.

Тим часом у ДТЕК заявили про чергову атаку на Одеську області. Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах компанії в регіоні.

В "Укренерго" додали, що було здійснено ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох областях. Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі. Зокрема, повідомлялося про відключення у Тернополі.

Атака ракет і дронів на Прикарпаття

Спочатку на світанку, а потім - зранку вибухи сталися в Івано-Франківській області. Окупанти атакували регіон ракетами, а пізніше - безпілотниками. Ціллю росіян були інфраструктурні об'єкти на Прикарпатті. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО.

"Прильоти" в Тернопільській області

За інформацією місцевої влади, цієї ночі російські ракети вдарили по Тернопільській області. Внаслідок ударів сталися "прильоти" в критичний промисловий об’єкт. Людей попередили про те, що можуть бути обмеження з подаванням газу.

Удар по Чернігівські області

Вночі окупаційна армія також атакувала Чернігівську область. У регіоні сталися потужні вибухи. Пошкоджено один із виробничих обʼєктів у Прилуцькому районі.

Атака на Одеську область

Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині. У Подільському районі внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет виникло займання приватного одноповерхового житлового будинку. Крім того, чотири будинки пошкоджені.

Вибухи на Хмельниччині

Цієї ночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині сталися сильні вибухи. Сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу "Shahed" та три крилаті ракети. Звернень щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходило, повідомили в ОВА.

Масштабна тривога в Київській області

Цієї ночі у Київській області повітряна тривога тривала майже дев'ять годин. Спрацювали сили ППО, які успішно знищили кілька повітряних цілей. Постраждалих немає, об'єкти критичної інфраструктури не постраждали, наголосили в ОВА. Втім, у Бориспільському та Обухівському районах через падіння уламків загорівся трав'яний настил, а в Обухівському районі пошкоджено вантажівку. Усі пожежі ліквідовані.

Пошкодження на Полтавщині

Під час нічної атаки росіян у Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. В обласній військовій адміністрації наголосили, що дві людини отримали травми, зокрема і дитина. Потерпілих шпиталізували.

Обстріл Харкова

Росіяни атакували ракетою "Іскандер" цивільний інфраструктурний обʼєкт у Київському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа, сталися перебої з теплопостачанням. Окрім того, постраждав поруч розташований багатоквартирний будинок, зайнялися автомобілі. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

Проліт ракети на Буковині

Сьогоднішнього ранку російська ракета порушила повітряний простір Чернівецької області. Потім, за інформацією місцевої влади, обʼєкт змінив траєкторію руху в напрямку сусідньої області. Минулося без руйнувань і потерпілих.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 березня РФ атакувала Україну різними типами ракет: повітряного, наземного та морського базування. Загалом росіяни випустили 67 таких цілей. Також ворог застосував 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів.

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