РФ масовано вдарила по західних областях: міста здригнулись від вибухів, багато “прильотів” – що відомо (фото)

Наслідки обстрілів. / © ДСНС

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У ніч проти 15 жовтня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Ворог запустив сотні ударних безпілотників і ракети, вибухи лунали, зокрема, у західних областях. Водночас тяжкі наслідки зафіксовані на Кіровоградщині та Дніпропетровщині — є загиблі й поранені.

Усе, що відомо про масовану атаку РФ у ніч проти 15 жовтня – у матеріалі ТСН.ua.

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За даними Повітряних сил, від 18:00 14 жовтня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронами-імітаторами «Пародія» та безпілотниками інших типів.

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Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 536 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 31 локації, а падіння уламків збитих цілей — ще на 11.

Атака на момент ранкового звіту Повітряних сил тривала — у повітряному просторі залишалися ворожі БпЛА.

Вибухи на заході України

Вибухи у Луцьку та Рівному лунали протягом ночі на тлі атаки ударних дронів. У містах неодноразово оголошували повітряну тривогу.

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За словами голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, після російської атаки частина Рівного залишилася без електропостачання.

На Тернопільщині ворожі безпілотники атакували одне з підприємств у Чортківському районі. За попередніми даними ДСНС, до медичних закладів звернулися п’ятеро людей.

Ворожа атака на Тернопільщину / © ДСНС

© ДСНС

На місці працювали рятувальники, піротехніки, поліція та інші служби.

Кіровоградщина понад 10 годин була під атакою

Одних із найтяжчих наслідків зазнала Кіровоградська область, яка перебувала під масованою атакою БпЛА понад 10 годин.

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За даними ДСНС, загинули троє людей, ще шестеро дістали травми.

У Кропивницькому зафіксовані влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складів, житлових будинків та прибудинкових територій. Після ударів спалахнули пожежі.

Ворожа атака на Кіровоградщину. / © ДСНС

Ворожа атака на Кіровоградщину. / © ДСНС

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під ударами опинилися також об’єкти транспортної інфраструктури. Пошкоджені будинки та автомобілі.

Загалом у регіоні зафіксували 25 локацій, які зазнали російських ударів.

На Дніпропетровщині загинули двоє людей

Вранці російські безпілотники атакували Дніпровський та Павлоградський райони.

У Новоолександрівській громаді було зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей.

Наслідки удару по Дніпропетровщині. / © Олександр Ганжа

У Павлограді після атаки зайнялися кілька приватних будинків. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Запоріжжя накрило димом після ударів

Зранку потужні вибухи пролунали у Запоріжжі. Після російської атаки над містом здійнявся дим.

За даними обласної влади, частина ранкових ударів припала на відкриту місцевість. Водночас загалом упродовж доби внаслідок атак по Запоріжжю та району поранення отримали семеро людей.

Наслідки обстрілів Запоріжжя. / © ДСНС

Російські війська за добу завдали 964 удари по 61 населеному пункту області. Зокрема, зафіксовано два ракетні удари, 25 авіаударів, 734 атаки безпілотниками, чотири обстріли з РСЗВ та 199 артилерійських ударів.

Надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.

Вранці РФ продовжила атаку по Україні

Після нічної хвилі російська армія продовжила атакувати Україну вранці 15 жовтня, зокрема реактивними ударними безпілотниками.

Їхній рух фіксували одразу на кількох напрямках, у тому числі в бік західних областей. Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги.

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