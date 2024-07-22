РФ міняє тактику і готує літаки: експерти про те, коли чекати на потужну атаку

У перші три тижні липня інтенсивність ракетних ударів російської армії була нижчою, ніж у червні.

Росія не припиняє атакувати Україну. Втім експерти сколихнули прогнозом, що росіяни вже готують потужну масовану атаку й називають період, коли це може статися. З чого експерти зробили такі висновки, йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Росія готує нову атаку?

У перші три тижні липня інтенсивність ракетних ударів російської армії була нижчою, ніж у червні. Це може свідчити про накопичення боєкомплекту для масованої повітряної атаки. До такого висновку прийшов військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його підрахунками, у липні російські війська використовували таку номенклатуру та кількість ракетних засобів ураження на території України:

Х-101/555 – 22, з них збито - 19,

"Калібрів" було 14, з них 11 збито,

було випущено 24 ракети Х-59/69, 22 - збили,

Х-47М2 "Кинджал" – запустили 1, її ж ліквідували сили ППО.

Били і "Цирконом", було запущено Х-22 – 2, запускали також 21 ракету Іскандер-М, з них 4 – збито. Іскандер-К було 4, збили 1. Крім цього було запущено 11 невстановлених засобів, 3 з них збили.

Загалом російські окупанти застосували 97 засобів ураження, з яких було збито 61.

"При цьому найінтенсивніший день застосування ракетних засобів ураження був 8 липня, після чого в ніч проти 12 липня окупанти застосували 5 ракет Х-101/555 у комбінації з Shahed-131/136. Після цього уже протягом 10 днів застосування Х-101/555 не фіксувалося. Це може бути пов'язане із накопиченням боєкомплекту для чергового комбінованого удару", – припустив Коваленко.

Експерт припустив, коли може відбутися нова атака

Він зауважив, що всі інші епізоди були одиничними обстрілами ракетами Х-59/69, 9М723 тощо. Коваленко також відзначив, що місцем найінтенсивніших одноразових ударів став Київ, але в липні ракети також атакували Дніпропетровську, Харківську, Полтавську та Одеську області. Водночас, як наголосив військовий оглядач, загальна інтенсивність ударів у перші три тижні липня була нижчою, ніж у червні й називає, коли очікувати масованої атаки.

"Ця тенденція насторожує і може свідчити про накопичення БК і підготовку до комбінованого ракетного удару найближчим часом або ж масованого “вітання” на День незалежності України в серпні", – зазначає Коваленко.

Росія збільшила кількість літаків

Також моніторингові канали відмічають, що росіяни збільшують кількість літаків Ту-95 МС поблизу України на аеродромах "Оленья" в Мурманській області та "Енгельс-2" в Саратовській області. Наразі три Ту-95МС були передислоковані на "Оленья" та "Енгельс-2".

Загальна кількість літаків станом на 20.07 становить 18 одиниць й вони також споряджені ракетами. Крім цього, стало відомо, що на аеродром "Енгельс" прибули два ІЛ-76, що теж може свідчити про підготовку до масованого ракетного удару.

За попередніми підрахунками очікуваний максимальний залп – до 30 ракет типу Х-101/Х-555. Додаткових перельотів для спорядження ракетами наразі не зафіксовано.

Масована атака 8 липня

Нагадаємо, що востаннє росіяни завдали масованого удару по всій країні 8 липня 2024 року.

Тоді окупанти атакували Київ, Київщину, Кривий Ріг, Покровськ та Дніпро. Загалом тоді загинули 47 осіб, зокрема, у Києві 33 людини, 10 у Кривому Розі, 3 у Покровську та 1 загиблий у Дніпрі, ще близько двох сотень — отримали поранення.

Цього ж дня було атаковано найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит". Там загинула молода лікарка-нефролог Світлана Лук’янчук та дідусь маленької пацієнтки, який привіз її до медзакладу на операцію. Через цей удар у Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Окрім того, постраждали кілька відділень медзакладу, повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, зазнав руйнувань нещодавно зведений корпус. Там пошкоджено 12 відділень — хірургічних, онкологічних, реанімаційних, а також операційний блок. Усіх дітей з розбитого корпусу перевели в інші лікарні. Загалом в "Охматдиті" на момент удару перебували понад 600 пацієнтів.

Крім цього багато жертв було у Шевченківському районі столиці, де окупанти вгатили просто у житловий будинок. Російська ракета забрала там життя цілої родини.

Українські правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101, яка влучила в "Охматдит" була запрограмована саме на цю ціль.

Нова тактика?

Про свідчать і численні відео випадкових очевидців. Крім цього, пізніше фахівці заявили, що 8 липня окупанти застосували нову тактику ударів.

Зокрема колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни постійно вдосконалюють свої розвідувально-ударні можливості дронів та ефективність ракет усіх типів. За його словами, 8 липня під час удару крилаті ракети ворога пролетіли на " надзвичайно низьких" висотах.

Так, українська ППО намагалася перехопити крилаті ракети, які летіли на висоті 50 метрів над землею. Це свідчить про те, що російські сили могли змінити свою тактику, аби завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, не даючи ППО практично ніякого часу на збиття. Також Ігнат зазначив, що Росія зменшує електромагнітні сигнатури безпілотників до останнього моменту, щоб їх не виявила українська ППО. Таким чином, коли українські сили все ж виявляють дрон, то ракета, яку він наводив, уже перебуває біля цілі.

Крім цього, у ніч проти 21 липня російські загарбники знову атакували Київ ударними БПЛА. За останні два тижні це була щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що 21 липня певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах. На щастя у Києві без руйнувань та потерпілих. Крім цього, в ніч на 20 липня столицю намагався атакувати безпілотник невстановленого типу. Київські паблики пишуть, що це був новий російський дрон, який літає нижче за "Шахед" - на висоті 20-30 метрів. Його уламки зараз вивчаються. Публікується також ймовірне зображення цього безпілотника.

Офіційно ця інформація не підтверджувалася. При цьому знову ж таки вранці 20 липня Повітряні сили заявляли, що збили один дрон невідомого типу. Ці систематичні атаки дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО.

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СКОРО ПОТУЖНА МАСОВАНА АТАКА?! Росія міняє тактику і готує літаки!

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