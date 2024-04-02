РФ може піти у новий наступ: коли і де він може початися і чи є загроза для Києва та Харкова

Окупанти можуть піти у новий наступ вже наприкінці весни 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ вже у травні-червні.

"Ми починаємо готувати бригади до важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому. Ми ділимося з партнерами інформацією і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії і це може бути кінець травня або червень", - розповів він.

Журналісти видання The Economist прогнозують, що новий наступ Росії, який, ймовірно, розпочнеться влітку цього року, стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ймовірну підготовку армії РФ до нового нападу.

Який план Путіна

Західні військові експерти кажуть, що Росія дійсно може піти в наступ 2024 року, коли кліматичні, логістичні та кадрові умови стануть сприятливими для більш масштабної операції.

Як зазначив генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян, у диктатора Володимира Путіна після виборів є три варіанти ведення війни: продовжувати в нинішньому темпі, активізувати операції або припинити вторгнення. Проте найвірогіднішим і найнебезпечнішим для України є новий великий наступ цього року.

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Де і коли може початися новий наступ РФ

Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що одним із можливих напрямків нового наступу Росії є Харківська область. Хоча зараз на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити "другий фронт".

Проте, за його словами, в районі Куп'янська РФ сконцентрувала військове формування чисельністю близько 100 тисяч солдатів. Водночас він підкреслив – така кількість ворожих військ зберігається на цій ділянці фронту вже понад десять місяців.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія може зібрати велике угруповання військ, але для цього ворогу потрібно щонайменше пів року – до кінця літа чи початку осені. Він припускає, що росіяни можуть розраховувати на три мільйони військових, "якщо піднатужаться".

Чи можуть окупанти увійти до Харкова

Військовий оглядач Денис Попович каже, що наразі підготовки до масштабного наступу окупантів на Харків не спостерігається. Армії РФ необхідні великі резерви в живій силі, аби знову йти на місто. А для цього потрібно проводити додаткову мобілізацію.

Натомість, експерт вважає, що наступ армії РФ реальний – втім, на тих ділянках, де зараз відбувається тиск. Основні сили ворога, за словами Поповича, зараз зосереджені на напрямках на сході - на Авдіївському та Новопавлівському.

У Путіна немає можливостей – генерал

Ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан переконаний, що армія РФ протягом наступних 3-4 місяців не зможе наростити достатній потенціал для проведення широкомасштабного наступу на позиції українських захисників.

Він підкреслив, що великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ в період весняно-літній чи літньо-осінній, поки що немає. І навряд чи протягом 3-4 місяців він буде здатний їх підготувати.

Київ залишається головною метою РФ

Мер Києва Віталій Кличко припускає, що столиця України може знову стати метою для сухопутних військ Росії.

"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення", - наголосив він.

Раніше президент Еммануель Макрон заявив про можливість ввести французькі війська у випадку нападу на Київ. Проте очільник ГУР Кирило Буданов назвав слова президента Франції про можливий напад на Київ лише "припущенням".

"Це припущення. Припущень може бути дуже багато. У припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву, але цього за фактом немає", - наголосив Буданов.

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Командувач Сухопутних військ, генерал Олександр Павлюк запевнив, що після повномасштабного вторгнення Росії навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька кілець оборони.

"Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок, який до цього не був врахований як оборонний рубіж. Ми зробили все, щоб варіантів зненацького заходу противника не було", – сказав генерал.

За словами командувача Сухопутних військ, сьогодні оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися.

"Вже будуються довгострокові бетонні укріплення. Від Києва залежить, чи буде існувати Україна, чи не буде", – пояснив Павлюк.

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Окупанти йдуть "ва-банк"

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже, що окупанти йдуть на серйозний ризик, якщо підуть у наступ на початку літа і це не найгірший сценарій для України.

За його словами, найгіршим було б, якби росіяни почали акумулювати свої сили на наступну осінь.

"Певною мірою те, що російські війська зараз йдуть ва-банк і на ризик такий суттєвий – це для нас ще не найгірший сценарій. Найгірший для нас – це якби вони зараз ці всі сили почали акумулювати на осінь. Взяли зараз паузу і готувалися ретельніше", - заявив Мусієнко.

Він зазначив, що Росії потрібен час до осені, щоб нормально укомплектувати дві нові армії, про які казав Шойгу, але вони поспішають.

"Оте, що Шойгу озвучував, що треба 2 армії укомплектувати, 14 дивізій, 6 бригад... Це 250-300 тисяч людей. Що таке їх доукомплектувати. До 1 червня я ніколи в житті не повірю, це нереальні терміни. Їм потрібен час до жовтня приблизно. От тоді б вони дійсно планували якісь би інші дії, але ж вони поспішають. Тому що думають, що Україна не буде мати підтримки", - заявив експерт.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що ймовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку армія Росії може зосередити на заході Донецької області. Командування окупантів сподівається використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі.

Американські фахівці зауважують, що, можливо, російське командування надає перевагу району Авдіївки Донецької області. Готовність ворога кинути на цю ділянку фронту танки кількістю батальйон свідчить про те, що цей штурм був першочерговим.

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Дві армії РФ для нового наступу

Військовий аналітик Олексій Гетьман каже, що у квітні 2024 року наступальний потенціал армії Росії вичерпається, але після поповнення резервів вони почнуть готуватися до нового наступу.

Експерт зазначив, що зараз основне завдання армії Росії – заповнити втрати шляхом резерву. Адже, за словами Гетьмана, від осені минулого року окупанти зазнали втрат близько 150-200 тис. осіб особового складу. І якраз на цю цифру орієнтована нова хвиля мобілізації в Росії. З урахуванням 100 тисяч, яких вони призвали в армію раніше.

"Вони готові створити як мінімум дві нові армії. І будуть готуватися до наступу наприкінці травня, на початку червня. Не факт, що вони так будуть робити, але все йде до того, що вони, швидше за все, десь наприкінці весни спробують ще одну серйозну наступальну операцію. І ми до цього готуємося. Усе залежить від поставок озброєння від наших партнерів", - резюмував Олексій Гетьман.

Заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи полковник Янно Мярк зазначив, що Росія протягом півтора року мобілізує в середньому 30 тисяч осіб на місяць. Проте зараз важко оцінити, чи буде навесні новий наступ окупантів.

Військовий також наголосив, що через затримку чи ненадання військової допомоги Україні з боку Заходу в українських військах склалася критична ситуація з ППО та артилерійськими снарядами.

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