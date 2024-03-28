РФ може повторити "Крокус" в Києві: експерт про ДРГ та загрозу теракту "під чужим прапором" в Україні

У Києві посилять заходи безпеки. Відповідні рішення були прийняті Радою оборони столиці. У КМВА наголошують, що такі дії пов’язані зі збільшенням кількості ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та застосуванням ворогом озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того не виключена загроза проникнення у Київ ворожих ДРГ для дестабілізації ситуації в столиці.

Які рішення ухвалила Рада Оборони Києва:

• Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

• Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

• Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

• Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

У КМВА додають, що приводом до таких дій стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

Що кажуть у Київраді?

Як саме будуть виконувати такі рішення, чиновники поки не повідомляють. А от кияни відверто дивуються, що на третьому році війни Рада Оборони вирішує посилити безпекові заходи.

Скупчення людей у Києві можна спостерігати на кожному кроці – базари, автовокзали, зупинки транспорту, білетні каси театрів. Незважаючи на війну, місто намагається жити та працювати. Міська влада сама щотижня оголошує про проведення сільськогосподарських ярмарок по районах, а там скупчення людей ще те. І як такі зібрання можна припинити – поки загадка.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Деякі депутати Київради припускають, що так влада хоче припинити регулярні масові мітинги під КМДА, де люди вимагають від чиновників спрямовувати кошти на ЗСУ, а не на різні забаганки на кшталт – ремонт парків та заміна бруківки.

За словами Ксенії Семенової, депутатки Київради, з першого дня повномасштабного вторгнення Київ під загрозою – ми ніколи не знаємо, в який момент та який вид зброї Росія проти нас застосує. Тому питання дотримання правил безпеки завжди актуальне, як і питання доступності укриттів.

"Я вважаю це рішення профанацією. Замість того, щоб рекомендувати Департаменту фінансів перерозподілити кошти та зробити у місті більше укриттів, Рада Оборони видає суто декларативні заяви, мовляв, будемо думати, як нам убезпечити киян і щоб люди не збиралися групами. Я підозрюю, що таке рішення може надалі стати формальною підставою для заборони масових заходів у Києві, в тому числі мітингів. Бо я знаю, як міський голова ставиться до мітингів "Гроші за ЗСУ". Вони йому дуже не подобаються", - розповідає сайту ТСН.ua Ксенія Семенова, депутатка Київради.

Вона нагадує, що кияни вже підтримали декілька петицій про відміну заборони роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. Бо зазвичай люди просто виходять з транспорту і чекають відновлення руху скупчуючись на зупинках.

"Вимогу вже кілька разів відхиляли, а мер посилається на відповідне рішенням Ради Оборони Києва, хоча – це лише дорадчий орган, а рішення про зупинку громадського транспорту – суто розпорядження міського голови", - додає Ксенія Семенова.

Чому скупчення людей не варто допускати?

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що подібні заходи безпеки потрібно було посилити ще раніше і не послаблювати їх, бо третій рік у країні триває жорстока війна.

"Українці, не лише кияни, мають нарешті зрозуміти, що у країні війна. А війна потребує відповідних жорстких заходів. Особливо це стосується питань безпеки. Які можуть бути розважальні заходи чи масові зібрання під час війни? Звісно, що скупчення людей не варто допускати. Це і стосується мобілізації і інших дій під час війни. Якщо ми з цим запізнюємося, а це, на жаль, дійсно так, то критична ситуація буде лише посилюватися", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Яка логіка у Путіна?

Він додає, що через посилення нанесення ударів ворога по всій території України, ситуація погіршується. Путін та його маріонетки використовують весь спектр наявного озброєння для знищення українців.

"Ракетні удари ворог наносить не лише по військових, енергетичних та інфраструктурних об’єктах, він намагається влучити бодай у щось – будинок, школу, лікарню аби знищити якомога більше українців. РФ використовує будь-які методи аби морально тиснути на наших громадян, які, за логікою Путіна, будуть вимагати від військово-політичного керівництва України переходити до переговорів з ним. Своєю чергою Путіну це потрібно, щоб легалізувати вже захоплені українські території та готуватися до чергового етапу війни. Як це і відбувається від 2014 року", - пояснює Ігор Романенко.

Загроза від обстрілів зростає

Військовий експерт наголошує, що зараз потрібно з розуміння ставитися до посилення безпекових заходів у столиці – все це робиться задля громадян.

"Кияни мають з більшою відповідальністю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ворог і надалі буде застосовувати балістику, а це, на жаль, величезний ризик – часу на похід до бомбосховища залишається обмаль. Тому йти до укриття треба обов’язково. Безумовно, що наші сили ППО будуть намагатися змінити та покращити цю ситуацію, але відповідним чиним потрібно реагувати й громадянам, і не лише киянам, а й усім українцям, бо у ворога є засоби, якими він може дістати у будь-яку точку України", - додає військовий експерт.

Чому варто остерігатися ДРГ противника

Щодо загрози від ДРГ противника у Києві, експерт наголошує, що ми маємо справу з майстрами організації диверсій та терактів.

За словами Ігоря Романенка, після подій у "Крокус Сіті", Путін буде максимально накручувати цю ситуацію, використовуючи її на власну користь. А саме для підготовки свого суспільства до нового етапу війни проти України.

"Цими подіями російський диктатор гуртує свій народ до нової закритої чи відкритої мобілізації. Ресурси для цього у РФ є, тож вони будуть мобілізувати своє населення. Тому не соромляться публічно виставляти катування та вбивства людей. Цим вони показують своє ставлення до інших національностей, які живуть на їхній території. Не маючи жодних фактів причетності України до цього теракту, вони продовжують переконувати суспільство, що у цій справі є український слід і винних треба шукати в Києві. Якихось аргументів путінській пропаганді не потрібно. Там усе як у Гебельса – чим більше неправди, тим це більше зайде до "глибинного народу", бо так їм по телевізору сказали", - зауважує Ігор Романенко.

Теракт "під іншим прапором"

Військовий експерт додає, що безпекові заходи у Києві варто запроваджувати, бо від російських ДРГ можна очікувати будь-яких провокацій та терористичних атак.

"За логікою росіян, якщо у них у Підмосков’ї стався теракт, то потрібно, щоб щось подібне відбулося і в Україні – в Києві, в Харкові, будь-де. Тому небезпека підвищується. Владі потрібно продумувати, де та як проводити масові заходи. Як на мене, то під час широкомасштабної війни від їх проведення потрібно взагалі відмовлятися. Я гадаю, що росіяни готові для проведення різноманітних провокацій у Києві. Вони можуть провести її "під іншим прапором", а для виконання знайдуть потрібних осіб, бо для них головне – вбивство українців та дестабілізація ситуації", - підсумовує Ігор Романенко.

Нагадаємо, Рада оборони Києва під час засідання 28 березня ухвалили низку рішень щодо забезпечення безпеки у столиці. Причиною стали загроза проникнення ворожих ДРГ до міста та погрози Росії посилити ракетні атаки на цивільні об’єкти.

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