РФ може застосувати ядерну зброю і навіть "підставити" Україну – військовий аналітик

Росія може застосувати ядерну зброю і навіть "підставити" Україну.

Про це заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

"Цілком можливо. Завжди відходжу від того явища, яка називається "годинник Судного дня". Нагадаю, що в 1962-му році, коли кипіла Карибська ядерна криза, він був за дві хвилини до апокаліпсису... Але тоді Хрущову нічого не загрожувало, про розпад Радянського Союзу тоді ще не йшлося. А Путіну загрожує, загрожує по-справжньому. Його смерть може почати ланцюгову реакцію розвалу Російської Федерації. Тому вони можуть цей один тактичний ядерний боєприпас застосувати. Але розуміємо, якщо це і відбудеться, то це не наш головний біль. Це може бути головний біль у першу чергу цивілізованого світу на чолі із США. Як на це відповідати – поки що головоломка", – сказав він.

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Водночас Петро Черник припустив, що РФ може завдати ядерний удар саме по окупованій території.

"Може бути навіть підлий режим: візьмуть і по Донецьку вдарять самі і скажуть "то не ми, то українці"... Є така установка 2С7 "Піон", вона може завдавати ударів ядерним боєприпасом на 50 кілометрів, в нас ці установки є і колись на території України були склади з ядерними боєприпасами", – зазначив військовий аналітик.

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Нагадаємо, Україні знову загрожує ядерна небезпека. Цього разу про це попереджає британська розвідка, яка вже начебто проінформувала керівництво країни та військових, що РФ готова застосувати ядерну зброю.