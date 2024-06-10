РФ налякала заявою про "прорив" на Сумщині: що відбулося насправді і яка ситуація в регіоні

Як з’ясувалося згодом, це була добре спланована чергова провокація, у якій задіяли кадирівські "тік-ток війська".

Найгарячіша тема доби – що відбувається на Сумщині? Кадиров нахабно заявив про захоплення села Рижівка, що неподалік кордону з Росією, й показав кадри боїв, але є один нюанс! В Україні теж не змовчали і розповіли, що відбувається насправді! Відповів навіть президент Зеленський. То ж яка ситуація на Сумщині насправді – йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Заява Кадирова

В ніч проти 10 червня глава Чечні Кадиров заявив про бій під Сумщиною та нібито захоплення росіянами українського села Рижівка. Його заяви швидко рознесли і пропагандистські ЗМІ.

Що не так із заявою “дон-дона”?

Ба більше, "дон-дон" опублікував відеоролик, де його бойовики нібито показують таблички "Рижівська бібліотека" і "Рижівська сільська рада". Село, в яке нібито зайшли окупанти, розташоване просто на кордоні з РФ. Втім, була висока ймовірність, що це чергова ворожа ДРГ, а не "вєлікая пабєда" Тік-ток військ. Власне, як і з’ясувалося згодом, це була добре спланована чергова провокація, у якій і задіяли тік-ток війська, таланти яких давно усім відомі.

В Генштабі відповіли

У Генштабі вже заявили, що окупантів у цьому селі немає. Втім, також у Генштабі визнали, що російська ганчірка встигла повисіти на одній із будівель, адже тік-ток військам десь потрібно було сфотографуватися для звітності Кадирову.

Що кажуть прикордонники?

Інформацію про російська війська на Сумщині категорично заперечили і у Держприкордонслужбі. Зокрема, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що за останній період кількість спроб заходу ворожих ДРГ і боєзіткнень з такими групами дещо знизилася у Сумській області.

“Бо раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їхнє викриття і власне боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. Наразі за останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було. Фактично, вони туди зайшли пофотографуватися. Зважаючи, що це були підрозділи "Ахмату", ми добре пам'ятаємо, що вони – це "тікток-війська", щоб створити картинку і продовжувати інформаційно-психологічний вплив”, – зазначив Демченко.

Заява ЦПД

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що цією “вилазкою” кадирівці “промацували” оборону в напрямку села Рижівка.

"Сумщина. Станом на зараз – це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту", – сказав він.

Українські журналісти про ролик Кадирова

Про те, що робилися ці фото та відео для провокації, кажуть і журналісти. Відразу ж після публікацій Кадирова в українському Telegram-каналі "Оперативний інформ" припустили, захід групи російської ДРГ було здійснено спеціально для зйомки "ІПСОшного відео".

Сумщина під постійними обстрілами

Український військовий журналіст Богдан Мирошников також зазначив, що йдеться лише про тимчасовий захід ворожої ДРГ й нагадав, що ворог Рижівку, як і багато інших прикордонних сіл на Сумщині, обстрілює регулярно.

"Ворожі ДРГ також туди заходять регулярно, причому не з квітня, а майже увесь час після звільнення півночі країни навесні 2022-го. Відео з сільради, яка знаходиться у 700-а метрах від держкордону – це також робота ДРГ, якої там вже немає. Також очевидна ще одна штука – накопичення ворожих сил у районі Тьоткіно та інших н.п. Курської області відбувається з початку року. Місяць тому, коли починалася ворожа операція у прикордонні Харківщини, було дуже дивним, що окупанти не почали її на Сумщині. Так що це все цілком може (!) бути "генеральною репетицією" перед більш масштабними діями у прикордонні Сумщини. А може і не бути", – сказав Мирошников.

На закиди РФ щодо “захоплення” села не змовчав і Володимир Зеленський

“Почав день із доповіді Головкома – з подробицями по всіх напрямках. Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає”, – розповів глава держави.

Попередження від Буданова та Зеленського

Нагадаємо, що під час наступу росіян на Харківщині Кирило Буданов відверто заявив в інтерв’ю The New York Times, що після цього російські військові можуть розпочати новий наступ – уже на Сумщині й нагадав, що українські чиновники заявляли, що Росія також накопичує війська біля кордону із Сумською областю.

Крім цього, про те, що це літо буде найважчим попереджав неодноразово і Зеленський. Тим не менш за кілька днів до того, як Кадиров запустив чергову ІПСО, від військового командування надійшла пропозиція розширити перелік населених пунктів для евакуації.

Нова хвиля евакуації на Сумщині?

Йдеться про десятикілометрову зону біля кордону з агресоркою Росією. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, чергове рішення про евакуацію у 10-кілометровій зоні біля кордону, яку постійно обстрілюють окупанти, ухвалили під час засідання Ради оборони області. Відповідні пропозиції місцевій владі надійшли від військового командування. Таким чином свої домівки залишать жителі ще восьми прикордонних населених пунктів.

Сумщину хочуть зробити другою Харківщиною?

Окрім цього, голова ОВА наголосив на тому, що рівень мінної небезпеки на прикордонні Сумщини залишається високим. Людей, які залишились у 5-кілометровій зоні, просять дотримуватись правил, аби не травмуватися та зберегти життя.

Водночас речник ДПСУ ще наприкінці травня не виключав, що окупанти можуть намагатися створити на Сумщині те ж саме, що й на півночі Харківщини. Проте заспокоював, що наразі у ворога сил для повноцінного наступу на область немає. Російські окупанти поблизу українського кордону в Сумській області тримають певні свої підрозділи та засоби, однак поки цих сил недостатньо для повноцінного наступу.

"Якщо говорити про Сумську область і додати Чернігівську, то протяжність кордону з країною-агресором в межах цих областей досить велика. Лише на Сумщині – понад 560 км. Але ворог, як і раніше тримає свої підрозділи, сили і засоби на цих напрямках. Вони можуть здійснити наступ на Сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути сили ЗСУ та не дозволяти їх перекидати на більш важливі напрямки фронту", – йшлося в повідомленні.

Що відбувається на Сумщині зараз?

Водночас Сумщина перебуває під регулярним вогнем окупантів. Щодоби в області лунають десятки та навіть сотні вибухів. Вночі та зранку 10 червня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Їх знищують. І будуть знищувати!" ЗЕЛЕНСЬКИЙ РІЗКО ВІДПОВІВ НА ЗАКИДИ КАДИРОВА!

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