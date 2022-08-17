"РФ намагається перейти в наступ на всіх ділянках": військовий експерт заявив, що загострення на фронті уже відбувається

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, коментуючи сьогоднішню інформацію української розвідки про загострення на фронті, заявив, що це уже відбувається.

Він розповів, що російські окупанти здійснюють спроби наступу на всіх ділянках фронту. За його словами, армія Путіна намагається витіснити ЗСУ не тільки із Донбасу, а й із Харківщини та Запоріжжя.

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю ТСН.

"Гострі події на фронті вже відбуваються. РФ намагається перейти в наступ на всіх ділянках. Намагаються витіснити українські війська не тільки з території Донеччини, вони намагаються розширити свій успіх на Харківщині та Запоріжжі. В Херсонській області вони намагаються утримати захоплені позиції, відсунути ЗСУ на відстань, яка б не дозволяла тримати під вогневим контролем логістичну складову, а саме - мости через річку Дніпро", - повідомив експерт.

Нагадаємо, в українській розвідці попередили українців, що найближчим часом на всьому фронті можна чекати на дуже "гострі події". Речник ГУР МО наголосив, що наразі майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії. Він нагадав, що розвідка вже раніше попереджала – серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

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