РФ намагається розірвати енергетичне кільце Києва: чи загрожує Україні тотальний блекаут

РФ змінила тактику атак на енергетику: чи буде блекаут в Україні

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Росія продовжує цілеспрямовано бити по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити без електрики цілі міста. Після чергової масованої атаки проблеми загострилися у Києві та області, а Дніпро опинився в блекауті.

Чому росіяни змінили тактику ударів, чи загрожує Україні загальнонаціональний блекаут і наскільки столиця готова до енергетичної кризи — йдеться у сюжеті ТСН. Тижня.

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До 20-ти годин без електрики на добу — ґаджети, покликані полегшити життя під час тривалих відключень, просто не встигають заряджатися. А росіяни продовжують виносити нам енергетичні об’єкти.

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В ніч на суботу — масована атака. 172 дрони і 36 Іскандерів, Цирконів, С-400 і крилатих ракет. Прицільно били по енергетиці Києва і області. Ворог, знаючи про дефіцит ракет для «Петріот» і слабкі місця в енергосистемі, б’є туди, де найбільш «тонко». Тобто, в точки передачі електрики.

Правобережжя України — це місце скупчення найбільш потужних електростанцій: теплових і атомних. А на Лівому березі — найбільше споживання: де власної генерації вже майже не лишилося.

Щоб заживити крупні міста — Дніпро, Харків, Запоріжжя і, не дивуйтесь, Київ — існують трансформаторні підстанції. Росіяни б’ють по них не вперше. І якщо раніше метою було загасити всю енерго-систему разом, то нині вони обрали тактику поступового відрізання від світла окремих міст. Сьогодні в блекауті залишився Дніпро: 600 тисяч людей.

Чи витримає Київ енергетичну кризу

А що ж столиця? Після останніх влучань тут знову зупинялося метро. Цього ж тижня перестали курсувати трамваї і тролейбуси. З’явилися масові проблеми з водою. А тут ще й опалення під загрозою! Київ — зміг заповнити водою ледь половину тепло-мереж. Тож цієї осені увечері — місто-мільйонник поринає в глибоку холодну темряву.

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Це стало причиною чергової суперечки між владами: центральною і місцевою. Врешті, уряд знайшов по 30 тисяч на доплати ремонтним бригадам енергетиків. А сьогодні президент доручив прем’єру розробити схеми аварійного руху міського транспорту, а наземний — зробити безкоштовним.

Столиця ніколи не покривала власні потреби самостійно. Власні ТЕЦ забезпечували тільки половину від необхідного. А решта приходила ззовні: по так званому київського енергетичному кільцю. Цьогоріч мета росіян — розірвати це кільце.

Експерти твердять: погано буде, але ворог таки запізнився. Загально-український блекаут уже неможливий. А енергокільця із вузького місця стануть перевагою для виживання. Щоправда, це зовсім не означає, що було зроблено все необхідне.

Всі інформаційні майданчики і домашні кухні, зокрема, в Києві, переповнені запитаннями — де резервне заживлення критичної інфраструктури і розпіарена децентралізована генерація, яка мала хоча б частково замінити велику.

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Бізнес, який намагається заходити в регіони, відверто каже про опір місцевих влад — і проблеми із приєднанням до мереж і виділенням майданчиків. І лише це одна із дуже багатьох проблем, які на 5-й рік війни явно мали стати зрозумілими.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, РФ масовано атакувала енергетику Одещини, унаслідок чого на півночі області виникли перебої зі світлом.

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