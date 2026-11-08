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РФ намагається розірвати енергетичне кільце Києва: чи загрожує Україні тотальний блекаут
До 20 годин відключень на добу, зупинка електричного транспорту, проблеми з водою та загроза опалювальному сезону. Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці: замість спроб загасити всю енергосистему одразу, ворог цілеспрямовано б’є по трансформаторних підстанціях та «перерізає» живлення окремих великих міст.
Росія продовжує цілеспрямовано бити по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити без електрики цілі міста. Після чергової масованої атаки проблеми загострилися у Києві та області, а Дніпро опинився в блекауті.
Чому росіяни змінили тактику ударів, чи загрожує Україні загальнонаціональний блекаут і наскільки столиця готова до енергетичної кризи — йдеться у сюжеті ТСН. Тижня.
До 20-ти годин без електрики на добу — ґаджети, покликані полегшити життя під час тривалих відключень, просто не встигають заряджатися. А росіяни продовжують виносити нам енергетичні об’єкти.
В ніч на суботу — масована атака. 172 дрони і 36 Іскандерів, Цирконів, С-400 і крилатих ракет. Прицільно били по енергетиці Києва і області. Ворог, знаючи про дефіцит ракет для «Петріот» і слабкі місця в енергосистемі, б’є туди, де найбільш «тонко». Тобто, в точки передачі електрики.
Правобережжя України — це місце скупчення найбільш потужних електростанцій: теплових і атомних. А на Лівому березі — найбільше споживання: де власної генерації вже майже не лишилося.
Щоб заживити крупні міста — Дніпро, Харків, Запоріжжя і, не дивуйтесь, Київ — існують трансформаторні підстанції. Росіяни б’ють по них не вперше. І якщо раніше метою було загасити всю енерго-систему разом, то нині вони обрали тактику поступового відрізання від світла окремих міст. Сьогодні в блекауті залишився Дніпро: 600 тисяч людей.
Чи витримає Київ енергетичну кризу
А що ж столиця? Після останніх влучань тут знову зупинялося метро. Цього ж тижня перестали курсувати трамваї і тролейбуси. З’явилися масові проблеми з водою. А тут ще й опалення під загрозою! Київ — зміг заповнити водою ледь половину тепло-мереж. Тож цієї осені увечері — місто-мільйонник поринає в глибоку холодну темряву.
Це стало причиною чергової суперечки між владами: центральною і місцевою. Врешті, уряд знайшов по 30 тисяч на доплати ремонтним бригадам енергетиків. А сьогодні президент доручив прем’єру розробити схеми аварійного руху міського транспорту, а наземний — зробити безкоштовним.
Столиця ніколи не покривала власні потреби самостійно. Власні ТЕЦ забезпечували тільки половину від необхідного. А решта приходила ззовні: по так званому київського енергетичному кільцю. Цьогоріч мета росіян — розірвати це кільце.
Експерти твердять: погано буде, але ворог таки запізнився. Загально-український блекаут уже неможливий. А енергокільця із вузького місця стануть перевагою для виживання. Щоправда, це зовсім не означає, що було зроблено все необхідне.
Всі інформаційні майданчики і домашні кухні, зокрема, в Києві, переповнені запитаннями — де резервне заживлення критичної інфраструктури і розпіарена децентралізована генерація, яка мала хоча б частково замінити велику.
Бізнес, який намагається заходити в регіони, відверто каже про опір місцевих влад — і проблеми із приєднанням до мереж і виділенням майданчиків. І лише це одна із дуже багатьох проблем, які на 5-й рік війни явно мали стати зрозумілими.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, РФ масовано атакувала енергетику Одещини, унаслідок чого на півночі області виникли перебої зі світлом.