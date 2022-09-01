РФ планує відновити наступ на деяких напрямках фронту: експерт відповів, чи вистачить їм живої сили

Для цього, на думку військового експерта Сергія Грабського, у Росії є достатньої людських ресурсів.

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Грабський зауважив, що Кремль на сьогодні використав лише 10% від загальної мільйонної армії. Крім цього, до війни в Україні вона залучає так звані "добровольчі" підрозділи, приватні військові компанії. Зокрема, на Донбас та Запорізьку область планує перекинути новостворений 3-й армійський корпус.

"Це хибна думка (що ворог кинув усі боєздатні війська на південь - ред.). Треба подивитися, яка кількість Збройних сил РФ взагалі існує і скільки їх воює на нашій території. Якщо ми говоримо про мільйонну армію, з якої задіяно в активних діях в Україні на сьогодні трохи більше 10%. Повірте мені, в них ресурси ще є. Крім того, давайте не забувати про так звані "добровольчі" підрозділи, приватні військові компанії, яка зараз, більше того, розширюються. На сьогодні ПВК "Вагнер" та інші подібні компанії являють собою легку піхоту, яка без особливої підготовки кидається в бій. Людського матеріалу у РФ ще достатньо", - сказав він.

Експерт наголосив, "до тих пір, поки РФ може платити цим людям, маємо бути готові відбиватися. І саме тому зараз робиться найбільший акцент припинити фінансування військо-політичного режиму".

Нагадаємо, у Генеральному штабі повідомили, що окупаційні війська розраховують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. Для цього вони ерегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та до Запорізької області.

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