"РФ програла війну якщо не 24-го, то 27-го лютого точно": аналітикиня пояснила заяви Путіна про "неефективні Patriot"

Після новини про те, що Україна отримала системи ЗРК Patriot від США, у Кремлі посипались заяви про нібито їхню неефективність та неможливість вплинути на хід війни.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що отримання Україною протиповітряних комплексів Patriot є кроком до затягування війни, водночас намагаючись применшити їхнє оборонне значення, він сказав, новітні системи Patriot "є доволі старими і запевнив, що ті не завадять Росії досягати своїх цілей".

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова пояснила, що у Кремлі вже давно зрозуміли, що Росія програла цю війну, але лінію щодо критики озброєння військової техніки, яку Україна отримує від партнерів, все ж треба продовжувати.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я нагадаю, що коли все тільки починалося, Путін нам висував якісь тези про те, що вони починають війну для того, щоб провести так звану денацифікацію та демілітаризацію України. І ось вам, будь ласка, демілітаризація – спочатку різні артилерійські установки, HIMARS, а тепер і система Patriot (отримала Україна - ред.). Я нагадаю, що коли вперше в Європі з'явилися системи Patriot, усі вискакували зі штанів та кричали: "Ні, ні, ні! Тільки не Patriot, ні в якому разі. Це надто близько до російського кордону". Тепер ці системи будуть в Україні", - зазначила вона.

Ольга Курносова наголосила, що Путін домігся рівно зворотного за всіма своїми цілями. Коли він казав, що ми зараз відсуваємо НАТО від наших кордонів, у результаті Фінляндія та Швеція вже вступають до НАТО, а в Україні – системи Patriot.

"Тому звичайно в такій ситуації краще говорити, що наші старенькі ракети С-300 краще літають – не смішіть людей. С-300 – радянські ракети, куди вони полетять, вони взагалі знають, куди вони летять. Це просто слова (Путіна – ред.), які говорять від безвиході. Тому що за великим рахунком Росія програла війну давно, ну якщо не 24-го лютого, то 27-го лютого вже точно", - резюмувала аналітикиня.

ЗРК Patriot для України

21 грудня відбувся візит президента Володимира Зеленського до США. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, виступив у Конгресі та провів низку двосторонніх зустрічей.

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні $1 мільярд військової допомоги. Сполучені Штати вже підтвердили постачання Україні в рамках військової допомоги зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США нададуть Україні, стануть "законними цілями" для російських військових.

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