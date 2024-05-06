РФ розшукує Зеленського, Сирського, Буданова та інших топосіб: що задумали у Кремлі - всі деталі

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації (МВС РФ) оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського та інших топвійськових та чиновників, серед яких - колишній та чинний головнокомандувачі ЗСУ Олександр Сирський та Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов, експрезидента Петра Порошенка.

Який сигнал для Заходу подає Росія, кого кремлівська влада ще розшукує із українських топосіб і яка мета цього - читайте у матеріалі ТСН.ua

Росія розшукує Зеленського: реакція України

Відповідно до даних з бази російського МВС, підставою для оголошення в розшук президента України стала начебто порушена стосовно Зеленського кримінальна справа в Росії. Однак, що стаття - там не повідомили.

В Офісі президента та Міністерстві закордонних справ уже відреагували на абсурдне рішення російської влади. Речник українського президента в коментарі РБК-Україна порадив російському відомству "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

В українському МЗС, коментуючи це, назвали свідченням відчаю Росії та її пропаганди. Там вважають, що такі повідомлення є не більш, ніж вигаданий російськими пропагандистами привід для привернення уваги.

"Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу", - йдеться у заяві.

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Кремль шукає Сирського та Залужного

Росія також шукає колишнього та чинного керівників Генерального штабу ЗСУ Валерія Залужного та Олександра Сирського. У МВС РФ не вказали статтю, за якою розшукують українських топвійськових.

Так, країна-терористка оголосила в розшук колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного одразу після того, як Москву атакували невідомі безпілотники (30 травня 2023 - ред.).

Зауважимо, що Сирського було оголошено начебто за порушення ним статті Кримінального кодексу, коли він ще був командувача Сухопутних військ ЗСУ.

РФ оголосила в розшук Сирського. ФОТО: скрин

Росія декілька разів оголошувала у розшук Буданова

Наприкінці 2023 Міністерство внутрішніх справ держави-агресорки оголосило у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У картці Буданова не зазначили, в рамках якої саме кримінальної справи він оголошений у розшук.

Додамо, що раніше, на початку жовтня, Слідчий комітет РФ висунув заочні звинувачення у вчиненні "терористичних актів чотирьом українським воєначальникам, включаючи Кирила Буданова". Слідчий комітет вважає їх "причетними до атак дронів на російські об'єкти".

Данілов та інші колишні українські топчиновники

Російські пропагандисти повідомило, що Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук також екссекретаря РНБО Олексія Данілова та низку інших колишніх українських топчиновників.

У повідомленні вказується, що серед оголошених у розшук є колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман, колишній голова МВС Арсен Аваков та екскерівник МЗС Павло Клімкін.

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Що відомо про кремлівську операцію "Майдан-3"

Окрім Зеленського, російське силове відомство оголосило у розшук командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та експрезидента Петра Порошенка.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають це спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності Зеленського. Там припускають, що ця операція, ймовірно, сягне піку приблизно наприкінці травня 2024 року.

"Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан-3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України", - йдеться у звіті.

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Чому РФ розшукує представників української влади: пояснив Портников

Політичний аналітик, публіцист Віталій Портников на своєму ютуб-каналі пояснив, що розшук російською владою президента України Володимира Зеленського та інших топчиновників та військових означає, що Кремль навіть теоретично не розглядає можливість будь-яких мирних перемовин з Україною у осяжному майбутньому.

"Росія таким чином намагається позбавити сенсу форум Миру, який незабаром відбудеться у Швейцарії. Керівникам країн, які збираються взяти участь у ньому, насамперед представникам Глобального Півдня, дають зрозуміти, що будь-яка перспектива пермовин між Росією та Україною немає ніякого практичного виміру, принаймні до того часу, поки на чолі України є Володимир Зеленський, якого розшукують російські так звані правоохоронці", - сказав він.

Друга причина, на думку аналітика, Росія намагається "загнати у глухий кут можливість будь-яких перемовин" на тлі розмов про розшук.