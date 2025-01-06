РФ спорудила сітчастий тунель над дорогою між Бахмутом та Часовим Яром – репортаж з фронту

На Донбасі одна із найскладніших ділянок фронту – це Часів Яр. Тут тримає оборону славетна 24 ОМБР.

Спецкореспондент ТСН Олександр Загородний побував і в Часовому Яру, і в безперервно атакованому Покровську, об які розбиваються ворожі хвилі.

Розвідувальний дрон 24 окремої механізованої бригади беземоційно фіксує мертві квартали Часового Яру. Вражають не лише масштаби руйнування, але маніакальне бажання росіян захопити ці руїни. Вперше в історії вони спорудили сітчастий тунель над усією дорогою між Бахмутом та Часовим Яром, а це більше 10 кілометрів – щоб захиститися від українських дронів.

Постійні штурми, які чергуються зі скидами надпотужних авіабомб. Як там, у Часовому Яру можуть тримати оборону наші бійці? Ми вирушаємо у це місто, звичайно, що вночі і в супроводі бійців, які доправляють на передову, як вони кажуть "потреби" – бензин, окопні свічки, воду.

Їдемо з РЕБом на даху, але й зі світлом. Ворожі дрони часто скидають на дорогу міни – їх краще побачити і об'їхати. А от за кількасот метрів від передової мчимо вже з вимкненими фарами і на максимальній швидкості.

Кілька хвилин на розвантаження і всі ховаються глибоко під землю. На цій позиції 24 бригади два командири – "Коала" та "Юрист". Обоє уважно вдивляються в відеокартинку з дронів і тримають зв'язок з бійцями. Ворог останнім часом обрав нову тактику – постійно атакують малими групами, часто у складі 2 штурмовиків. Усі ці групи потрібно виявити і знищити.

"Технікою їм важко до нас дібратися, а от саме піхотою, таке враження нескінченного ресурсу. Їм не коштує нічого в день втратити умовно відділення для того, щоб просто провести розвідку", – каже командир підрозділу 24 ОМБР "Коала".

Основне питання до "Юриста": чи зможе 24 бригада під таким натиском ворога втримати Часів Яр?

"Часів Яр – це вже руїни. Так само як це було і з Бахмутом. Ціна питання, якщо за кожен квадратний метр росіяни будуть плати по 10-15 своїх "хароших рускіх" – будемо тримати, якщо наші будуть так платити – я не бачу в цьому сенсу", – говорить командир підрозділу 24 ОМБР "Юрист".

"Юрист" – у минулому бойовий медик і він добре знає ціну, яку виставляє ця війна.

"Через мене пройшли десятки людей, які могли стати "200". Якщо в когось погано зібрана аптечка, то бойовий медик отримує по шапці. Якщо хтось не вміє накласти турнікет, він на позицію не вийде", – зазначає командир.

От і "Саничу" командир врятував життя, коли той з ним уже попрощався. Ворожі дрони мали його добити.

"Командир сказав, що є хороший план, залетіли на багі і нас всіх спасли", – зазначає боєць.

Військові правила вимагають, що поранених вивозять лише бронемашини. "Юрист" показує свою – у неї навіть вітрового скла нема. Це саморобна Баггі, яка щоразу пробирається у самісіньке пекло. Це і є реальний транспорт передової.

У підвалі бійці відпочивають, сушать одяг, аж поки командири не віддають наказ висуватися на передній край. Але оборонці Часового Яру точно знають що і ця пратія окупантів поїде одразу на концерт Кобзона.

Покровськ

Дорога на Покровськ іде через пошматовану ворогом Костянтинівку. Ми зупинямося на заправці, а вона не працює, кілька хвилин тому поряд пролунав вибух.

Фото: ТСН.ua

Ближче до Покровська ми спостерігаємо за битвою в інформаційному полі. Якщо півтора місяці тому тут наступали росіяни, то зараз, здається, ініціативу перехопила Україна. В радіоефірі – російські полонені.

Втім новини з Покровська надходять тривожні, ніби ворог підійшов на відстань 2 кілометрів до міста і чи не єдина дорога до Покровська уже під шаленим обстрілом.

Стелу на в'їзді до Покровська ворог знищив на початку нового року. Багато хто почав говорити, що це означає, що в'їзд до Покровська став небезпечним. Нічого це не означає. Стелу відновлюють.

А от в самому місті людей майже не видно, вони ховаються від обстрілів і ворожих безпілотників, які постійно висять над головою.

Людей не видно, покинуті тварини готові іти уже за будь -ким кого побачать. Особливо собаки.

Хоча людей у місті ще трохи є. Це Володимир Самойленко, ми зустріли його на порожній центральній вулиці тяжко пораненого міста.

У нас до Володимира несподіване прохання – допомогти відшукати у Покровську один будинок. Чоловік посміхаєтьсяі і одразу погоджується. Незважаючи на потужний обстріл та ворожі дрони веде нас через порожній залізничний вокзал кудись на південь.

Це виглядає трохи дивним, але ми з Володимиром Євгеновичем йдемо до музичного коледжу де викладав і де творив Леонтович. Виявляється, Володимир Самойленко добре знає біографію композитора Миколи Леонтовича.

Дослідники переконують, що саме тут, у Покровську, Леонтович написав другу версію свого знаменитого "Щедрика". І можли ці перші знамениті акорди прозвучали за цими стінами, тому що саме тут він викладав музику для місцевих дітей. Це колишній музичний коледж. Ми захищаємо Покровськ в тому числі і заради того, щоб зберегти пам'ять про наш "Щедрик".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

МАНІАКАЛЬНИМ НАСТУПОМ ВОРОГА НА ПОКРОВСЬК УКРАЇНЦІ СКОРИСТАЛИСЬ НА КУРЩИНІ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

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